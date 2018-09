Sihirbaz değilse işi gerçekten zor

INSANLAR

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli önceki akşam Kalamış Marina Hai Sushi Restoran'da basın mensuplarıyla bir akşam yemeği yedi ve merak edilenleri cevapladı.Sezonun kötü başlamasının sebebi şu. Çok oyuncu transfer ettik, çok fazla yeni oyuncu aramıza katıldı. Kısa bir sürede her hocanın böyle bir durumla başa çıkması zordur. Bu kötü gidişi tersine çevirmek için hep beraber savunma yapmalıyız, hep beraber hücuma çıkmalıyız. Sahada daha olgun olmalıyız. Büyük takım olarak hem savunma hem hücum anlamında daha iyi olmalıyız.Bir sihirbaz değilseniz bu kadar kısa bir sürede takımı yaratmak zor...Biz konuyu kendi içimizde değerlendirdik ve Cocu beraber çalıştığı teknik heyetten çok mutlu olduğunu söyledi.Cocu beraber çalıştığı insanlarla çok rahat hissediyor. Ancak Cocu daha fazla kaynak isterse de ona tedarik ederiz. Ben de bu yönde onu destekliyorum.VOLKAN DEMİREL: Volkan ile görüşmeler yaptık. Hepimiz hemfikir olarak onunla devam etmeye karar verdik. Bundan sonra takımın 1. kalecisi olamayabilirsin düşüncesini kendisiyle paylaştık. Volkan da kim olursa olsun yeni gelen kaleciye tam desteğini vereceğini söyledi. Bu da bizim için çok önemliydi.HARUN TEKİN: Transferin ilk gününden itibaren bir kaleci almak istiyorduk ve Harun önceliğimizdi. Ancak kaleci ile santrfor arasındaki tercihi bütçe nedeniyle santrfordan yana kullandık. Fakat Giuilano ile Josef'in satışından bütçe oluşunca, kaleci mevkiine yöneldik ve Harun Tekin'i transfer ettik. Transfer dönemi bitmeden önce B ve C planımız da vardı yeni bir kaleciyle imzalamamız için...Bazı oyuncular iki haftada hazır oluyor bazıları ise iki sene sonra tam görmek istediğiniz seviyeye geliyor. Adı üstünde bunlar genç. Berke ve Ferdi Kadıoğlu'ya gelecek için yatırım yaptık. Jailson gibi oyunculara yatırım yaptık. Diego Reyes'i de bir yatırım olarak adlandırabiliriz. Bizim aldığımız her gen�� oyuncu için bireysel anlamda bir planımız var. Bu bizimle oyuncu arasında dinamik bir ilişki. Her iki oyuncuya da (Ferdi ve Berke Özer) söyledik; sezonun ilk kısmı burada kalacaksınız, devre arasında durumu tekrar gözden geçireceğiz ve sizler de kiralık olarak gitmek isterseniz bunu tekrar görüşeceğiz. İki oyuncuyla her zaman konuşuyorum. Her gün daha çok şey öğreniyorlar ve burada kalmak istiyorlar.Transfer döneminde istediğimiz her şeyi elde ettik. Bu anlamda kendi performansımdan memnunum diyebilirim. Giuliano ve Josef'in ayrılmasının ardından aynı pozisyona oyuncu alamasaydım işte o zaman bir daha düşünürdüm ama yerlerini doldurmayı başardık.Türkiye Milli Takımı'nda oynayan iki tane sol bekimiz var. Niye sol bek almadım diye üzüleyim! İstediğimiz bazı oyunculara ekonomik anlamda yetişemedik, pozisyon anlamında değil. Bu anlamda üzüntü duyduklarım oldu. Ancak yerlerini planlarımızda olan alternatifleriyle doldurduk.Takımda bir oyuncuyla ilgili gelen teklifi kabul ettik, ama oyuncu gitmek istemedi. Fakat biz insanları tekmeleyecek, dışarı atacak insanlar değiliz. Onlara insan olarak ve futbolcu olarak saygı duyuyoruz.Josef'e gelen teklif son derece komik. 4 milyonun çok çok altındaydı. Ancak öyle bir noktaya geldi ki son teklif; biz de hayır demedik...Konyaspor maçı hayati önem taşıyor. Futbolcular, takımda çok iyi bir hava olduğunu ve bunun sahaya yansıyacağını söylediler. Ben de onlara 'Sadece kaynaşma değil, bize galibiyet de gerekiyor' dedim.zan Tufan inanılmaz bir potansiyele sahip, ancak bunu gösterememesi gerçekten üzücü. İyi oyuncular başarılı olmadığı zaman kendime de kabahat bulurum. Ozan'dan vazgeçmek istemediğimi söyledim Başkan'a. Bir örnek vereyim: Liverpool'da Gerrard'a antrenman sonrası "Ne düşünüyorsun" diye sorardım; O da "derdi. Ertesi gün de idman öncesi aynı soruyu sorardım,derdi. Peki Ozan bunu yapmaya hazır mı? Onun için yapabileceğimiz çok şey var ama gerisi ona kalmış. Geçtiğimiz gün kendisine de söyledim;diye...