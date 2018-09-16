Trencileri stres bastı

Geçen sezon elde ettiği başarıyla takdir toplasa da Rusya
Ligi'nde yeni sezona kötü bir başlangıç yapıp 6 haftada lider Zenit'in 7 puan gerisine düşen Lokomotiv Moskova
, ağır bir dille eleştiriliyor. Teknik direktör Yuri Semin, "Hedefimiz Şampiyonlar Ligi başlangıcında hazır olmak"
demesine rağmen Rus şampiyonunun Dinamo Moskova
derbisindeki performansı izleyenleri yine tatmin etmedi. Semin'in öğrencileri, geriye düştükten sonra taraftarını ikna etmekten uzak bir oyun sergiledi. Miranchuk'la gelen beraberlik golü oyunun gidişatını yansıtan bir gelişme değildi. Semin, beraberlik sonrası milli takımda görev yapan Farfan, Krychowiak gibi futbolcularının zor şartlarda oynadığını söylese de eleştirilmekten kurtulamadı. Rusya basını, Lokomotiv'i İstanbul'da yenilgiye daha yakın taraf olarak görüyor. EVİNDE 34'E 4! Galatasaray
, Fatih Terim
yönetiminde Türk Telekom Stadı'nda oynadığı 12 lig maçını kazanırken 34 kez rakip ağları sarstı. Kalesinde ise sadece 4 gol gördü. Bu gollerin 2'si penaltıdan (Jahovic-Diagne) ve 2'si duran toptan (Moke-Kucka)'dan gelirken
, sarı-kırmızılı takım, 12 maçta akan oyunda rakiplerine geçit vermedi.