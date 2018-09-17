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14 milyar avroluk futbol resitali başlıyor

Kulüplerin futbolcularının toplam piyasa değeri yaklaşık 14 milyar avroyu bulan UEFA Şampiyonlar Ligi 2018-2019 sezonunda grup aşaması, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. , 1 milyar 140 milyon avro değeriyle ilk sırada yer alırken, Çekya ekibi 30,35 milyon avro ile son sırada bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nin en düşük bütçeli grubunda yer alan , 96,65 milyon avroluk değeriyle 32 takım arasında 26. sırada yer alıyor. Messi ve Neymar, 180 milyon avroluk tahmini piyasa değeriyle "Devler Ligi"ndeki 10 takımı geride bıraktı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2018 12:11
14 milyar avroluk futbol resitali başlıyor

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonu, yarın ve 19 Eylül Çarşamba günü oynanacak maçlarla başlayacak.

Grup aşamasında birçok heyecanlı karşılaşmaya sahne olacak organizasyon sayesinde ekonomik yönden dünya futbolunun üst sıralarında yer alan kulüplerin yanı sıra UEFA'nın son yıllarda uygulamaya koyduğu eleme sistemiyle daha az bütçeli takımlar da futbolseverlerin karşısına çıkacak.

Bu sezon gruplarda mücadele edecek 32 takımın futbolcularının toplam piyasa değeri 13 milyar 816,2 milyon avroyu (yaklaşık 99 milyar lira) buluyor.

EN DEĞERLİSİ BARCELONA

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele eden 32 takım içinde en değerlisi ise İspanyol ekibi . Transfer piyasasının nabzını tutan Alman internet sitesi Transfermarkt'a göre, Katalan temsilcisinde forma giyen futbolcuların toplam piyasa değeri, 1 milyar 140 milyon avroyu buluyor.

Barcelona'yı, 1 milyar 60 milyon avroluk bütçesiyle İngiliz kulübü takip ediyor. Şampiyonlar Ligi kupasını üst üste 3, son 5 sezonda ise 4 kez müzesine götüren ise 969 milyon avro ile üçüncü sırada yer alıyor.

VİKTORİA PLZEN'İN DEĞERİ 30 MİLYON AVRO

Çekya'nın takımı, 30,35 milyon avroyla Şampiyonlar Ligi'nde yer alan takımlar arasında futbolcu değeri en düşük takım olarak öne çıkıyor.

Viktoria Plzen'i, 38,4 milyon avroyla Yunanistan'ın AEK ve 43,9 milyon avroyla da Sırbistan'ın Kızılyıldız takımları izliyor.

GALATASARAY 26. SIRADA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 15. kez mücadele edecek 96,65 milyon avroluk kadro değeriyle 32 takım içinde 26. sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılıların D Grubu'ndaki rakiplerinden Schalke 04, 256,4 milyon avro ile 18'inci, Porto, 239 milyon avroyla 20'nci, ise 110 milyon avroyla 24'üncü sırada bulunuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek 32 takım ve futbolcularının piyasa değerleri şöyle:

SıralamaTakımÜlkeDeğer (Milyon Avro)
1Barcelonaİspanya1,140
2Manchester Cityİngiltere1,060
3Real Madridİspanya969
4Liverpoolİngiltere876
5Manchester Unitedİngiltere855
6Tottenhamİngiltere830,5
7Bayern MünihAlmanya827,8
8Paris Saint-GermainFransa816,5
9Atletico Madridİspanya807
10Juventusİtalya768,5
11Interİtalya550,6
12Napoliİtalya489
13Valenciaİspanya424
14Borussia DortmundAlmanya412,3
15Romaİtalya369,2
16Olympique LyonFransa338,75
17MonacoFransa297,65
18Schalke 04Almanya256,4
19BenficaPortekiz243,4
20PortoPortekiz239
21AjaxHollanda225,25
22HoffenheimAlmanya214,85
23PSVHollanda131,35
24Lokomotiv MoskovaRusya110
25Shakhtar DonetskUkrayna103
26GalatasarayTürkiye96,65
27CSKA MoskovaRusya92,95
28Club BruggeBelçika92,80
29Young Boysİsviçre66,1
30KızılyıldızSırbistan43,9
31AEKYunanistan38,4
32Viktoria PlzenÇekya30,35

EN DÜŞÜK BÜTÇELİ GRUP GALATASARAY'IN

Şampiyonlar Ligi'nde piyasa değeri toplamı en yüksek grup B Grubu oldu. İspanya'nın Barcelona, İngiltere'nin Tottenham, İtalya'nın Inter ve Hollanda'nın PSV takımlarının mücadele ettiği E Grubu'ndaki takımların toplam piyasa değerleri 2 milyar 652 milyon avroyu buldu.

Sarı-kırmızılıların mücadele ettiği D Grubu ise 702 milyon avroyla toplam değeri en düşük grup olarak dikkati çekti. Şampiyonlar Ligi'nde yer alan 10 takımın her biri, D Grubu'ndaki takımların toplam futbolcu piyasa değerini geçti.

GRUPLAR VE TOPLAM PİYASA DEĞERLERİ ŞÖYLE:

A Grubu: , , Monaco, (1 milyar 610 milyon avro)

B Grubu: Barcelona, Tottenham, Inter, PSV (2 milyar 652 milyon avro)

C Grubu: Paris Saint-Germain, Napoli, Liverpool, Kızılyıldız (2 milyar 225 milyon avro)

D Grubu: Galatasaray, Lokomotiv Moskova, Porto, Schalke 04 (702 milyon avro)

E Grubu: , Benfica, Ajax, AEK (1 milyar 334 milyon avro)

F Grubu: Manchester City, , , Hoffenheim (1 milyar 716 milyon avro)

G Grubu: Real Madrid, Roma, CSKA Moskova, Viktoria Plzen (1 milyar 461 milyon avro)

H Grubu: Juventus, , Valencia, Young Boys (2 milyar 113 milyon avro)

EN DEĞERLİ FUTBOLCU MESSİ VE NEYMAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden 32 takımın futbolcuları içinde en yüksek piyasa değerine sahip futbolcular, 180 milyon avroyla Barcelonalı Lionel Messi ile Paris Saint-Germainli (PSG) Neymar oldu. Yıldız isimler, Şampiyonlar Ligi'ndeki 10 takımın toplam değerlerini tek başlarına geçmeyi başardı.

Üçüncü sırayı ise 150 milyon avroluk piyasa değeriyle Liverpoollu Muhammed Salah, PSG'li Kylian Mbappe, Tottenhamlı Harry Kane ve Manchester Cityli Kevin De Bruyne paylaştı.

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