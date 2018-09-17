Diafra Sakho:"VAR ofsayt diyorsa ofsayttır"

Bursaspor'un sezon başında Fransa Ligi takımı Rennes'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Sakho, gollerine devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş müsabakasında sonradan oyuna girerek gol sevinci yaşayan Sakho, Çaykur Rizespor müsabakasında da fileleri havalandırmayı başardı. Senegalli futbolcunun kaleye gönderdiği ilk 2 şutun gol olması dikkat çekti.

Ayrıca yıldız futbolcunun, Rizespor maçında attığı bir gol de VAR sistemiyle iptal edildi. Sakho, oynadığı futbolla göz doldururken büyük beğeni topladı.

"GOLÜMÜN İPTAL EDİLMESİ YAZIK OLDU"

Çaykur Rizespor mücadelesinin ardından açıklamalarda bulunan Sakho, "Golden önce maça iyi başlamıştık. Golden sonra geriye gitmeye başladık. Maçta kontrolü elimize almakta sıkıntılar yaşadık. İkinci golümün de VAR nedeniyle iptal edilmesi yazık oldu. Ben çizgide olduğumu düşünüyordum. Pozisyonu izleyemedim. Ama VAR ofsayt diyorsa ofsayttır" dedi.

"GOL ATMAK İÇİN BURADAYIM"

Gol atmak için burada olduğunu ifade eden Sakho, "Bu iki maçta üç puan alamamak kötü oldu, ama cuma takımı harekete geçirip, daha iyi sonuçlar almaya çalışacağız" diyerek sözlerini tamamladı.