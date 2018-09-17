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'dan maçı öncesi kritik uyarı

D Grubu ilk maçında Rus temsilcisi 'yı ağırlayacak olan , resmi internet stiesinden "Taraftarımızın dikkatine" başlıklı kiritik bir açıklama yaptı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2018 20:14 Güncelleme Tarihi: 17.9.2018 20:15
Galatasaray'dan Lokomotiv Moskova maçı öncesi kritik uyarı

Kulübü, sarı-kırmızılı futbol takımının Rusya temsilcisi ile D Grubu'nda yarın yapacağı maç öncesinde taraftarlarına uyarılarda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Lokomotiv Moskova maçında taraftarların takımın yanında yer alacağına, çeşitli saha, seyirci ve istenmeyen olaylara sebebiyet vermeyeceğine yürekten inanıldığı belirtildi.

Açıklamada, UEFA Tahkim Kurulu tarafından, 3 Şubat 2015'te Galatasaray'a verilen 1 maçlık seyircisiz oynama cezasının 5 yıl için ertelendiği ve bu süre zarfında kulübün başka bir ceza alması halinde erteleme kararının kalkacağı hatırlatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu bağlamda yurt içinde ve yurt dışında oynayacağımız maçlarda istenmeyen olaylara sebebiyet verilmemesi kulübümüz açısından son derece önemlidir. Büyük Galatasaray taraftarına, her zaman olduğu gibi gerekli hassasiyeti göstererek dünyaya örnek olacak bir yaklaşımla takımımızı destekleyeceği için şimdiden teşekkür ederiz."

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Galatasaray'dan Lokomotiv Moskova maçı öncesi kritik uyarı
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