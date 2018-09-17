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- : 3-1

, 'in 5. haftasında 'u 3-1 mağlup etti. Ligde oynadığı 5 maçı da kazanan Gençlerbirliği puanını 15'e yükseltirken Tetiş Yapı Elazığspor 1 puanda kaldı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2018 23:59 Güncelleme Tarihi: 18.9.2018 00:00
Gençlerbirliği - Tetiş Yapı Elazığspor: 3-1

Spor Toto 1'inci Lig'de , sahasının onarımda olması nedeniyle Eskişehir'de konuk ettiği 'u 3-1 yendi.

10'uncu dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Da Silva sol çaprazdan sert vurdu, top yandan auta gitti.

56'ncı dakika Da Silva'nın ortasında Mert Nobre kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.

67'nci dakikada Alper Uludağ defansı çalımlayarak ceza alanına girdi, vuruşunda top kalecinin yanından ağlarla buluştu: 2-0.

77'nci dakikada Da Silva'nın sağdan ortasında Ahmet İlhan Özek topu kaleye gönderdi: 3-0.

87'nci dakikada gelişen Elazığspor atağında Ahmet Aras takımının golünü kaydetti: 3-1.

Karşılaşma Gençlerbirliği'nin 3-1 galibiyeti ile sona erdi.

STAT: Eskişehir Yeni Stadyum
HAKEMLER: Sinan Dereci (xxx), Muhammet Yumak (xxx), Cemal Alpay (xxx)
GENÇLERBİRLİĞİ: Hakan Arıkan (xxx) - Ahmet Oğuz (xxx), Alper Uludağ (xxx), Luccas Claro (xxx), Yıldırım Mert Çetin (xxx), Rahmetullah (xx) (Dk. 46 Selçuk Şahin xx), Yasin Pehlivan (xxx), Bekir Yılmaz (xxx) (Dk. 68 Escobar Baruffi xx), Ahmet İlhan Özek (xxx), Da Silva (xxx), Mert Nobre (xxx) (Dk. 80 Nadir Çiftçi)
TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: Soner (xx), Adem (xx) (Dk. 71 Onur xx), Mehmet Yiğit (xx), Orhan (xx), Fatih Serkan (xxx), Kadir Taşoğlu (xx) (Dk. 59 Bagayoko xx), Kadir Bekmezci (xx) (Dk. 82 Eren) Bjarnason (xx), Tatos (xx), Emre Öztürk (xx), Ahmet Aras (xx)
GOLLER: Dk. 56 Mert Nobre, Dk. 67 Alper Uludağ, Dk. 77 Ahmet İlhan Özek (Gençlerbirliği) - Dk. 87 Ahmet Aras (Tetiş Yapı Elazığspor).
SARI KARTLAR: Ahmet Oğuz, Ahmet İlhan Özek (Gençlerbirliği) - Bjarnason (Tetiş Yapı Elazığspor)

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