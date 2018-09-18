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UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Hırvatistan temsilcisi ile 20 Eylül Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak , bu mücadelenin hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018 14:47 Güncelleme Tarihi: 18.9.2018 15:09
Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'e hazırlanıyor

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor ile oynanan mücadelede forma giyen futbolcuların aktif dinlenmeye yönelik çalışma yaptığı belirtildi.

Diğer oyuncuların ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı, dar alandaki maçlarla antrenmanın tamamlandığı bildirildi.

Fenerbahçe, maçı için yarın Hırvatistan'a gidecek. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Phillip Cocu ve bir futbolcu, yarın karşılaşmanın oynanacağı Maksimir Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

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Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'e hazırlanıyor
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