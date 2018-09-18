Son dakika: Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda? Belli oldu...

Şampiyonlar Ligi D grubu ilk maçında Galatasaray evinde Lokomotiv Moskova'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın kanalı maça saatlere kala belli oldu. Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçını BeinSports Haber şifresiz ve naklen yayınlayacak. Bein Group ayrıca, karşılaşmanın Bein Sports 1 HD kanalından da canlı olarak yayınlanacağını duyurdu.

Bein Group'tan yapılan açıklamada; UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye yayın haklarına ilişkin görüşmelerin henüz tamamlanmadığı, yayın haklarını elinde bulunduran aracı kuruluş ile karşılıklı mutabakatın henüz sağlanamadığı ancak bu akşam oynanacak olan Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçının BeinSports Haber'den şifresiz yayınlanacağı ifade edildi. Böylece Digiturk abonesi olmayan futbolseverler de karşılaşmayı Türksat Uydusu ve Kablo TV'den yayın yapan BeinSports Haber'den izleyebilecekler.

Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak.

BEIN SPORTS HABER FREKANS BİLGİLERİ

Bein Sports'u uydularına eklemek isteyen sporseverler aşağıdaki frekans bilgilerinden yararlanabilecek;

UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12379, Symbol Oranı: 30000, FEC: 3/3, Polarizasyon: Horizontol (Yatay)

TÜRKSAT KABLO TV: 223. Kanal

DIGITURK: 83. kanal

İKİ SEZON ARADAN SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Spor Toto Süper Lig şampiyonu olarak Türkiye'den Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde eden sarı-kırmızılı ekip, altıncı kez eleme oynamadan "Devler Ligi" gruplarına dahil oldu.

Bugüne kadar UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele ettiği 14 sezonun 9'unda eleme turu oynamak durumunda kalan Galatasaray, ilk olarak 2002-2003 sezonunda gruplara direkt katıldı. Sarı-kırmızılı takım 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016'nın ardından bu sezon da doğrudan gruplarda yer aldı.

Sarı kırmızılılar iki sezon aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Şampiyonlar Ligi'nde 2015-2016 sezonunda boy gösteren sarı-kırmızılı takım, 2016-2017'de cezası nedeniyle Avrupa kupalarında yer alamamıştı.

Galatasaray, geçen sezon da UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç'in Östersunds ekibine elenmişti.

TERİM YÖNETİMİNDE 64 MAÇ

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde tam 5 yıl aradan sonra Avrupa kupalarında maça çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, tarihinin en önemli başarılarını yaşadığı 65 yaşındaki teknik adam idaresinde Avrupa'daki son maçını yine UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'de karşı oynadı.

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 64 karşılaşmaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam idaresindeki bu karşılaşmaların 29'unu kazanırken, 13'ünde berabere kaldı, 22'sinde ise rakiplerine mağlup oldu.

Terim ile Avrupa kupalarındaki maçlarda 97 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 92 gol gördü.

Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı 41 karşılaşmadan ise 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 20 mağlubiyetle ayrıldı.