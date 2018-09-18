Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Juventuslu Douglsa Costa'ya 4 maç ceza

lu Douglsa Costa'ya 4 maç ceza

'un Brezilyalı futbolcusu 'ya, Sassuolo karşılaşmasında rakip oyuncu Federico Di Francesco'ya yönelik hareketleri yüzünden 4 maç ceza verildi

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018 22:08 Güncelleme Tarihi: 18.9.2018 22:12
Juventuslu Douglsa Costa'ya 4 maç ceza

(Serie A) ekiplerinden 'ta forma giyen Brezilyalı kanat oyuncusu , Sassuolo'yu 2-1 yendikleri maçta sergilediği agresif hareketler nedeniyle 4 maç ceza aldı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, pazar günü oynanan karşılaşmada Sassuolo futbolcusu Federico Di Francesco'ya dirsek, kafa, tekme atma girişiminde bulunan, ardından rakibine tüküren Costa, takımını 4 maç yalnız bırakacak.

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri ile düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin konuşan Juventus takım kaptanı Giorgio Chiellini, "Douglas Costa'nın arkasındayız. Pazar günü yaşananlar onun karakterine hiç uymuyordu. Üzgün olduğunu söyledi. Bu davranışının da bedelini ödeyecek ama çarmıha da gerilmemeli. Serie A'da bize ekim ayının sonundan itibaren yardım edecek." ifadelerini kullandı.

Costa, Di Francesco'nun ırkçı hareketler yaparak provokasyonda bulunduğunu savunmuş, Di Francesco ise bu iddiayı reddetmişti.

İşte dünyanın en çok kazanan 100 sporcusu
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Juventuslu Douglsa Costa'ya 4 maç ceza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN