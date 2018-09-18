Seyit Mehmet Özkan: Fenerbahçe’ye ‘hayır’ dedik

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'nin sarı-lacivertli ekibin transfer edeceği genç oyuncuları yetiştirmek üzere Altınordu'nun ilk 11'nin 4 pozisyonunu kiralama teklifi getirdiğini söyledi.

Özkan, 2,5 ay önce Barış Alıcı ve Berke Özer'in transferleri için bir araya geldikleri Comolli'nin başka kulüpler için çok cazip görünebilecek bir teklif yaptığını ifade ederek, "Fenerbahçe'nin transfer edeceği genç oyuncuları yetiştirmek üzere, bir alt ligde oynayan Altınordu'nun ilk 11'nin 4 pozisyonunu kiralama teklifi getirdi. Biz Altınordu vizyonu ile uyuşmadığı için kabul etmedik. Kendilerine başka bir kulübü kökünden satın almalarını tavsiye etik. Hatta 2 kulüp ismi de önerdik" dedi.