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Tribünden indi hakeme saldırdı

İlk yarının sonunda ev sahibi takımın bir taraftarı sahaya girerek hakem ’a saldırdı. Aldığı darbe ile yere düşen Karaoğlan karşılaşmayı tatil etti

Giriş Tarihi: 18.9.2018
Tribünden indi hakeme saldırdı
Spor Toto 1. Lig'de Balıkesir Baltok ile Ümraniyespor arasında oynanan maç yarıda kaldı. İlk yarının golsüz sona ermesinin ardından Balıkesirsporlu bir taraftar sahaya girerek soyunma odasına yönelen orta hakem 'a saldırdı. Aldığı darbe sonrası hakem Karaoğlan yere düştü. Polislerin müdahalesi ile saldırgan yakalanırken, soyunma odasına giren hakem ikinci yarıya çıkmayarak maçı tatil etti. Hakemin aldığı darbe nedeniyle buz tedavisi gördüğü belirtildi. Maç ile ilgili kararı verecek. Diğer karşılaşmada ise Gençlerbirliği, Elazığspor'u 3-1 mağlup ederek, 5'te 5 yaptı. Alkaralar, 15 puanla zirve yolculuğunu devam ettirdi.
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Tribünden indi hakeme saldırdı
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