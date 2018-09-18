Tribünden indi hakeme saldırdı

Spor Toto 1. Lig'de Balıkesir Baltok ile Ümraniyespor arasında oynanan maç yarıda kaldı. İlk yarının golsüz sona ermesinin ardından Balıkesirsporlu bir taraftar sahaya girerek soyunma odasına yönelen orta hakem Atilla Karaoğlan
'a saldırdı. Aldığı darbe sonrası hakem Karaoğlan yere düştü.
Polislerin müdahalesi ile saldırgan yakalanırken, soyunma odasına giren hakem ikinci yarıya çıkmayarak maçı tatil etti. Hakemin aldığı darbe nedeniyle buz tedavisi gördüğü belirtildi.
Maç ile ilgili kararı TFF
verecek. Diğer karşılaşmada ise Gençlerbirliği, Elazığspor'u 3-1 mağlup ederek, 5'te 5 yaptı. Alkaralar, 15 puanla zirve yolculuğunu devam ettirdi.