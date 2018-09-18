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: Futbol olarak iyiydik ama sonuç olarak kötü

teknik direktörü , D Grubu ilk maçında Galatasaray karşısında aldıkları mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018 01:25
Yuri Semin: Futbol olarak iyiydik ama sonuç olarak kötü

Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Galatasaray'a 3-0 mağlup olan 'da Teknik Direktör , futbol olarak iyi olduklarını ancak bunu sonuca yansıtamadıklarını söyledi.

D Grubu ilk maçında Galatasaray'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Lokomotiv Moskova'da Teknik Direktör Yuri Semin, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. İlk 10 dakikada pasif oynadıklarını söyleyen Yuri Semin, "Mağlup olduk ama oyun olarak güzel bir futbol ortaya koyduk. İlk 9 dakikada neden kaybettiğimiz söylemek zor. Genel olarak oyun fena değildi ama sonuç beklemediğimiz şekilde oldu. Ne kadar güzel oynasak da, oyun gollerle sonuçlanıyor. Bugün iyi oynasak da 3 gol yedik ve kaybettik. Fena oynamadık fakat kaybettik.

Böyle bir ortamda oynamaktan dolayı futbolcularım çok mutlu. Bu kadar güzel taraftar olduğu zaman futbolcu durmak istemez. Çok şey söyleyebiliriz fakat sonuç ortada. Çok fazla yorum yapmaya gerek yok. Biz eleştiriye çok açığız. Hayatta kazanmak varsa kaybetmek de vardır. Bunu kabul ederek ilerleyeceğiz" açıklamasını yaptı.

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Yuri Semin: Futbol olarak iyiydik ama sonuç olarak kötü
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