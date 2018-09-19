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Infantino ABD’de maçına sıcak bakmıyor

FIFA Başkanı, “ABD’de maçı izlemektense harika bir MLS karşılaşması görmeyi tercih ederim” diye konuştu

Giriş Tarihi: 19.9.2018
Infantino ABD’de LA LİGA maçına sıcak bakmıyor
'nde () bazı maçların ABD oynanması fikrine FIFA başkanı Gianni Infantino olumsuz bakıyor. La Liga Başkanı Javier Tebas'ın Ocak 2019'daki Girona-Barcelona maçının Miami'de yapılmasına dair başvurusunu değerlendiren Infantino, "ABD'de La Liga maçı izlemektense harika bir MLS karşılaşması görmeyi tercih ederim. Futbolda genel prensip, iç saha maçlarını yabancı bir ülkede değil evinizde oynamaktır" dedi.

TEBAS'TAN HATIRLATMA!
Sosyal medya üzerinden Infantino'ya cevap veren Javier Tebas ise "FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya MLS'te Kanada'dan üç takımın mücadele ettiğini, Toronto'nun son şampiyon olduğunu, buna karşın Kanada'da profesyonel bir lig bulunduğu hatırlatmak isterim" ifadelerini kullandı.
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Infantino ABD’de LA LİGA maçına sıcak bakmıyor
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