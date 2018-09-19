Orhan Ovacıklı, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, maçları, son dakikalarda yedikleri gollerle kaybettiklerini belirtti.

Bursaspor maçında sonuca gidemediklerini ifade eden Orhan, "Henüz galibiyetle tanışamadık ama ligin daha başındayız. Makas daha çok açılmadı. Yeni Malatyaspor ile zor bir maç oynayacağız. Moralimiz yerinde, kafamızı öne eğecek bir şey yok. Ligin daha başındayız." diye konuştu.

Orhan, oyun olarak kendilerini geliştirdiklerini vurgulayarak, "Bireysel performansımız da ligin ilerlemesi ile daha yukarı çıkacaktır. Malatyaspor deplasmanında galibiyet hasretine son vereceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.

Her haftanın yeni bir şans olduğunun altını çizen deneyimli defans oyuncusu, şu değerlendirmede bulundu:

"Her hafta yeni bir sınav. Biz her hafta en iyi şekilde hatalarımızdan ders alarak yeni maça hazırlanmak zorundayız. Takım olarak hatalarımızı konuşarak hazırlanmaya çalışıyoruz. Ben iyi olacağına inanıyorum. Karamsarlığa kapılacak bir tablomuz yok. Taraftarımızın bu sezon iç sahada bize inanılmaz desteği var. Kalabalık tribünler olunca nedense kazanamıyoruz. Böyle bir stresimiz oluştu. İnşallah onu da Yeni Malatyaspor maçının ardından Fenerbahçe maçı ile kazanıp kırmış oluruz."

ANTRENMAN

Yeşil-mavili ekip, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını teknik sorumlu Mehmet Ali Karaca yönetiminde sürdürdü. Antrenmana sakatlığı geçen Musa Çağıran da katıldı. Futbolcular, koşunun ardından istasyon çalışması yaptı.

Karadeniz ekibi, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışma ile devam edecek.

Öte yandan, 11 ay önce kan kanseri tanısı konulan taraftar İdris Karali, antrenmanı izledi. Futbolcular, antrenman öncesi İdris Karali için Çaykur Rizespor forması imzaladı. Tedavi için yarın Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine yatacak taraftara futbolcular moral verdi.

Kendisine gösterilen yakın ilgiden memnun olduğunu belirten İdris Karali, bütün taraftarlardan kanser hastalarına umut olmaları için bir tüp kan bağışında bulunmalarını istedi.