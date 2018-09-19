Liverpool ‘Çakır’ keyif

Şampiyonlar Ligi'nde Cüneyt Çakır
'ın yönettiği maçta Liverpool
, evinde konuk ettiği PSG
'yi 3-2 yendi. Kırmızılar, Sturidge ve Milner ile 2-0 öne geçse de Meunier ve Mbappe'nin gollerine engel olamadı. Uzatmalarda Firmino Liverpool'u galibiyete taşıdı. C Grubu'ndaki diğer maçta Napoli
, Kızılyıldız ile 0-0 berabere kaldı. B Grubu'nda Messi'nin hat-trick yaptığı mücadelede Barcelona
, PSV'yi 4-0 yendi. Inter, 1-0 geriden gelip Tottenham'ı 2-1 devirdi. A Grubu'nda ise şu sonuçlar alındı: Club Brugge-Dortmund: 0-1, Monaco- Atletico Madrid
: 1-2.