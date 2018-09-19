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‘Çakır’ keyif

Giriş Tarihi: 19.9.2018
Liverpool ‘Çakır’ keyif
Şampiyonlar Ligi'nde 'ın yönettiği maçta , evinde konuk ettiği 'yi 3-2 yendi. Kırmızılar, Sturidge ve Milner ile 2-0 öne geçse de Meunier ve Mbappe'nin gollerine engel olamadı. Uzatmalarda Firmino Liverpool'u galibiyete taşıdı. C Grubu'ndaki diğer maçta , Kızılyıldız ile 0-0 berabere kaldı. B Grubu'nda Messi'nin hat-trick yaptığı mücadelede , PSV'yi 4-0 yendi. Inter, 1-0 geriden gelip Tottenham'ı 2-1 devirdi. A Grubu'nda ise şu sonuçlar alındı: Club Brugge-Dortmund: 0-1, Monaco- : 1-2.
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Liverpool ‘Çakır’ keyif
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