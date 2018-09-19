Phillip Cocu: En büyük hedef Şampyionlar Ligi

Cocu, maçın oynanacağı başkent Zagreb'deki Maksimir Stadı'nda sarı-lacivertli takımın futbolcularından Mehmet Topal ile basın toplantısı düzenledi.

Hollandalı teknik adam, yarın genç bir takıma karşı oynayacaklarını belirterek, "Biraz daha tecrübeli olarak değerlendirebileceğimiz birkaç oyuncuları var. Teknik kapasitesi olan, yaratıcı ve iyi organize olan bir takımla karşılaşacağız." diye konuştu.

Atiker Konyaspor galibiyetinin ardından bir sonraki maçı oynama konusunda sabırsız olduklarını kaydeden Cocu, "Özellikle öz güven açısından önemli bir karşılaşmayı geride bıraktık. Eminim daha da iyi bir karşılaşma çıkaracağız yarın akşam. Zor olacak, bunu biliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yaparak buradan alabileceğimiz en iyi skoru almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarın önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını ve bu nedenle pazartesi günkü Beşiktaş maçı ile ilgili konuşmak istemediğini belirten Cocu, tüm takımın derbiyi düşünmesinin yarınki maçta sahaya yansıtacakları performansı olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

Cocu, "Hedeflerimiz var. Bu kulvarda da devam etmek ve turu geçmek istiyoruz. İyi bir skor almak istiyoruz. İyi bir skor almaya gerçekten ihtiyacımız var." şeklinde görüş belirtti.

İyi performans göstermeye ve gelişmeye ihtiyaç duyduklarını dile getiren Cocu, şunları kaydetti:

"Ligde iyi bir gidişata ihtiyacımız var. Avrupa da önemli bizim için. Orada edineceğimiz tecrübe bizim için büyük kıymet taşıyor. Fenerbahçe'yi Avrupa'da göstermek istiyoruz. En büyük hedefimiz tekrar Şampiyonlar Ligi'nde olabilmek. Şampiyonlar Ligi'ne adınızı yazdırabilmenizin tek yolu da Türkiye liginde şampiyon olmaktan geçiyor."

"İYİ SKOR, ÖZ GÜVENİ YUKARIYA TAŞIR"

Yarınki maçın büyük bir favorisinin olduğunu düşünmediğini aktaran Cocu, "Her iki takım da kazanmak isteyerek sahaya çıkacak. Buradan alınacak iyi skor, ilerleyen süreçte öz güveni yukarıya taşıyacaktır." dedi.

Deplasmanda oynamalarının kendileri için daha zor olduğunu anlatan Cocu, "Ligde karşılaşmaları domine eden bir takımla oynayacağız. Biz her rakibe karşı pozisyon üretebilen bir takımız. Yarın da mutlaka pozisyonlar bulacağız." ifadelerini kullandı.

Barış Alıcı'nın son iki haftada forma şansı bulamamasını da değerlendiren Cocu, Barış'ın özel ve kaliteli bir oyuncu olduğunu belirterek, "Tekrar kendi seviyesine döneceğine eminim. Fırsat bekliyor. Ben ona son derece güveniyorum." diye konuştu.

MEHMET TOPAL: "İYİ BİR PERFORMANS GÖSTERİP GALİP GELMEK İSTİYORUZ"

Futbolcu Mehmet Topal, takıma yeni katılan Jailson ile ilgili soruya verdiği yanıtta "Jailson ilk maçına çıktı hafta sonu. Bence iyi bir performans gösterdi. O da takıma faydalı olmak için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Çok düzgün karaktere ve kişiliğe sahip. İnşallah Fenerbahçe'de uzun yıllar kalır ve camiamıza büyük katkıları olur." ifadelerini kullandı.

Yarınki rakipleri Dinamo Zagreb'i değerlendiren Mehmet, "Dünya ikincisi olmuş bir ülkenin ekol takımına karşı mücadele edeceğimizin farkındayız." dedi.

Ligde sezona iyi başlayamadıklarını belirten Mehmet, şunları kaydetti:

"Puan kayıpları oldu ama son hafta aldığımız galibiyetle takımın öz güveni, motivasyonu biraz daha yukarı çıktı, diyebilirim. Yeni ve çok kaliteli oyunculara sahibiz. İster istemez ilk maçlarda uyum süreçleri olacaktır. Biz de bu süreci en kısa seviyeye çekmeye çalıştık. Bunu da başarıyoruz. Umuyorum yarın da hafta sonu oynadığımız Konyaspor maçının biraz daha üzerine koyup daha iyi bir performans gösterebiliriz. Yarın iyi bir performans gösterip galip gelmek istiyoruz."

Hırvatistan'a geldiklerinde, 2008'de oynadıkları milli maçın aklından geçtiğini söyleyen Mehmet, Dinamo Zagreb'in çok yetenekli oyunculara sahip bir takım olduğunu, bu nedenle onlardan daha çok koşup mücadele etmeleri gerektiğini vurguladı.

Mehmet Topal, iyi bir takım olduklarını belirterek, "Hedefimiz gruptan çıkabilmek. Lider çıkabilirsek de bu bizim için en büyük mutluluk olacaktır. Umuyorum ki yarın iyi bir oyunla 3 puanı alan taraf oluruz." şeklinde konuştu.