"Derbiyi değil Zagreb’i düşünüyoruz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Dinamo Zagreb mücadelesini değerlendirdiği basın toplantısında çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte öne çıkan satır başları:

Öncelikli rakibimiz Dinamo Zagreb... O nedenle pazartesi günü oynayacağımız Beşiktaş derbisine ilişkin konuşmak istemiyorum. Tüm takım o maçı düşünürsek, yarın (bugün) iyi bir performans veremeyiz. İyi bir skora ihtiyacımız var. Bir sonraki maçı düşünürsek, negatif etki yaratır.

SAHAYA ÇIKMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ

Genç, teknik, yaratıcı ve iyi oyuncuları bulunan bir takımla oynayacağız. Konya galibiyetinden sonra bu maçı oynamak için sabırsızlanıyoruz.

Maçın büyük bir favorisi olduğunu düşünmüyorum. İki takım da kazanmak isteyecektir. Ligde maçları domine eden bir takımla oynayacağız. Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirmek zorundayız.

EN BÜYÜK HIRSIMIZ ŞAMPİYONLAR LİGİ

Cocu, "Lig mi, Avrupa Ligi mi daha önemli?" sorusuna ise "Ligde iyi bir gidişata ihtiyacımız var. Avrupa Ligi de önemli bizim için. Avrupa'da Fenerbahçe'yi göstermek ve önemli tecrübeler edinmek istiyoruz. Ancak en büyük hırsımız ve hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde olmak. Bu yüzden ligde şampiyon olmak zorundayız."

'BARIŞ DURAĞAN DÖNEMDE'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, genç oyuncusu Barış Alıcı'nın performansının düşüşe geçtiğini söyledi. Hollandalı teknik adam, basın toplantısında genç oyuncunun son durumuna ilişkin yöneltilen bir soruya şu karşılığı verdi: "Barış Alıcı adına sezon başı hazırlık kampı zorluydu. İyi de iş çıkardı. Özel ve kaliteli bir oyuncu olduğu gerçeği ortada. Ancak her genç ve kanat oyuncusu için normal olan bir durumu yaşadı ve durağan dönemine girdi. Ben Barış Alıcı'ya güveniyorum. Takıma katkı sağlayacaktır."

'2008 AKLIMDAN GEÇTİ'

Cocu ile basın toplantısına katılan öğrencisi Mehmet Topal, "Buraya indiğimde 2008'de Hırvatistan ile oynadığımız maç aklımdan geçti. Onlardan daha çok koşmalı ve mücadele etmeliyiz. Hocamız yapmamız gerekenleri söyledi. Hedefimiz gruptan çıkabilmek" değerlendirmesini yaptı.

'ELJİF ÇOK ZOR BİR RAKİP'

Hırvat basını Dinamo Zagreb maçı öncesi Fenerbahçe'yi mercek altına alırken, Eljif Elmas için "Şeytan gibi, çok zeki" yorumu yapıldı. Menajer Darko Alegic oyuncunun Zagreb'in kapısından döndüğünü belirtirken, Makedonya alt yaş kategorilerinden takım arkadaşı Rufati, "Onunla idmanlara çıktım ve bana inanın ki, rakip olmak kolay değil. Şeytan gibi zeki bir oyuncu. Dinamo onu durdurmak için çok dikkatli olmalı" şeklinde konuştu.

RAKİPTE İKİ SİLAHA DİKKAT!

Fenerbahçe teknik heyeti, Dinamo Zagreb'in oynadığı son 3 maçı izleyip analizleri takımla paylaştı. Rakibin hücumdaki en etkili iki silahı eski Galatasaraylı Izet Hajrovic ve İsviçreli Mario Gavranovic olarak belirlendi. İki tecrübeli ismin hücumda çok fazla sorumluluk aldığına dikkat çekilirken, Neustadter ve Skrtel'e özellikle havadan gelecek toplarda Gavranovic'e karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu. Duran topları etkili kullanan rakibin bu silahını elinden almak isteyen teknik heyet, ceza sahası çevresinde gereksiz faullerden uzak durulmasını istedi.