Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Geir Bakke: Mücadele ederek elimizden geleni yaptık

: Mücadele ederek elimizden geleni yaptık

Teknik Direktörü , karşısında mücadele ederek ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2018 23:15
Geir Bakke: Mücadele ederek elimizden geleni yaptık

I Grubu ilk hafta maçında Norveç ekibi , deplasmanda karşılaştığı 'a 3-1'lik skorla mağlup oldu.

Mücadelenin ardından Sarpsborg Teknik Direktörü , basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Gakke, ilk yarıda istedikleri oyunu oynadıklarını söyleyerek, "İlk yarı istediğimiz gibiydi. Oyun planımız buna yönelikti. 3 ciddi pozisyon yakaladık. Beşiktaş'ın kalitesi bizden iyi olduğu için yakaladıklarını değerlendirdiler. Oyun kalitesi olarak istediğimizi verdiğimizi düşünüyoruz. İzleyenler keyifli vakit geçirmiştir. Mücadele ettik elimizden geleni yaptık" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ'NDE SONUNA KADAR GİDECEKTİR"

"Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde kadrosunun yeterli olmayabileceğini söyleyen deneyimli teknik adam, "UEFA Avrupa Ligi'nde sonuna kadar gideceklerine inanıyorum" açıklamasını yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Geir Bakke: Mücadele ederek elimizden geleni yaptık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN