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858 gün sonra ilk 11’de

I Grubu ilk maçında Norveç ekibi Sarpsborg’u konuk eden ’ta, ilk 11’de sahaya çıktı. Yıldız futbolcu tam 858 gün sonra Beşiktaş formasıyla ilk 11’de oynadı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2018 20:33 Güncelleme Tarihi: 20.9.2018 20:56
Gökhan Töre 858 gün sonra ilk 11’de

'ta 858 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta görev aldığı ilk sezonun 33. Haftasında oynanan Osmanlıspor mücadelesinde ilk 11'de forma giyen Gökhan Töre, şampiyonlukla sonuçlanan sezonun ardından siyah-beyazlı ekibin eski teknik direktörü Slaven Bilic'in başında olduğu West Ham'a transfer olmuştu.

İngiliz ekibinde yaşadığı sakatlığın ardından kiralık sözleşmesi sona eren ve Beşiktaş'a geri dönen Töre, tam 858 gün sonra Sarpsborg mücadelesiyle ilk 11'de sahaya çıktı.

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Gökhan Töre 858 gün sonra ilk 11’de
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