Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Kayserispor'da Oğuzhan Berber'in ayağı kırıldı

'da 'in ayağı kırıldı

'da sezon başından bu yana yaşanan sol bek sıkıntısına bir yenisi daha eklendi. Sarı-kırmızılı takımda Atiker Konyaspor maçı öncesi 'in sol ayağı kırıldı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2018 12:27
Kayserispor'da Oğuzhan Berber'in ayağı kırıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, lig başından bu yana sol bek sıkıntısı çekiyor. Antalyaspor'dan takıma dahil edilen Sakıb Aytaç, Hollanda kampında yaşadığı sakatlık sonrasında ligin ikinci haftasında oynanan Bursuspor mücadelesinde 58'inci dakikada sakatlanarak yerini Atila Turan'a bıraktı. Sakıb, yan bağlarındaki sakatlık sebebiyle Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Göztepe karşılaşmalarında forma giyemedi.

Ligin 6'ncı haftasında oynanacak Atiker Konyaspor maçı öncesinde Oğuzhan Berber'in sol ayağı kırılması ile şanssızlık yaşayan sarı-kırmızılı takımda sol bek mevkiinde Atila Turan ile Mert Özyıldırım kaldı.

Üst üste yaşanan sakatlıkların kendilerini üzdüğünü belirten Başkanı Erol Bedir, "Profesyonel A takım oyuncumuz Oğuzhan Berber'in bugün yapılan antrenman esnasında bir pozisyonda sol ayağında kırıklı çıkık meydana gelmiş ve ameliyat edilmek üzere tedavi altına alınmıştır. Oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en yakın sürede sahalara döneceğini umut ediyoruz'' dedi.

Öte yandan Atiker Konyaspor Kulübü, 'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayserispor'da Oğuzhan Berber'in ayağı kırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN