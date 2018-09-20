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Muhammed Salah’ın hareketi ’u böldü

maçında Firmino’nun son dakika golünden sonra Muhammed Salah'ın elindeki su şişesini yere vurması değişik tepkileri de beraberni de getirdi.

Giriş Tarihi: 20.9.2018
Muhammed Salah’ın hareketi Liverpool’u böldü

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 'ın yönettiği maçta , 'yi Firmino'nun uzatma dakikalarında attığı golle 3-2 yenerken, maç sonunda galibiyetten çok Muhammed Salah'ın gole tepkisi konuşuldu. Herkes sevinirken, 85'inci dakikada yerini Shaqiri'ye bırakan Mısırlı yıldızın elindeki su şişesini yere fırlatmasını oyundan alındığı için mutsuz olduğu şeklinde yorumlayanlar da oldu. Maçı TV'den yorumlayan Liverpool'un eski golcüsü Michael Owen ise Salah'ın tepki olarak bu hareketi yapmadığını savunarak, "Bence Salah mutlu görünüyor" dedi. 'ın eski yıldızı Rio Ferninand da, "Salah kendi tarzında gol sevinci yaşıyor. Gol sonrasında önce ellerini havaya kaldırıyor, ardından şişeyi yere atıyor" dedi.

CÜNEYT ÇAKIR'IN ÜÇ KRİTİK KARARI MAÇA DAMGA VURDU

Cüneyt Çakır'ın yönetimi beğenilirken üç kararı dikkat çekti. Skor 0-0 iken 'ın golünü ofsayt diye iptal eden Çakır'ın en çok tartışılan kararı buydu. 36'da Liverpool lehine penaltı veren Çakır, Salah'ın golünü de Sturridge'in kaleciye faul yaptığı gerekçesiyle iptal etti. Fransız taraftarlar, bu pozisyonda kırmızı kart istedi.

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Muhammed Salah’ın hareketi Liverpool’u böldü
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