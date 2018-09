Niyet bağcıyı dövmek

KARİUS'UN

Dostoyevski'nin bir sözü var; 'Her şeyi anlıyorum, bu yüzden öleceğim.' Hakikaten her şeyi anlıyorumBenim başkanla bir kavgam yok. 'Sahaya mazeret bulmam' demiş. Ben de bulmadım. Beşiktaş 'ı vurmak ve karıştırmak için sığ yorumlar yapanlar var. Niyet kesinlikle üzüm yemek değilBeşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş , Sarpsborg maçı öncesi basın toplantısında hedeflerinin galibiyet olduğunu belirtirken, Başkan Fikret Orman 'la karşı karşıya getirilmek istendiğini söyledi. Güneş, "Sezon sonunda da sezon başında da forvet için konuştuk. Golcü alacaksak,diyorum. Ancak başkanla beni karşı karşıya getirmek isteyenler başka şeyler söylüyor. Dostoyevski'nin bir sözü var; 'Her şeyi anlıyorum, bu yüzden öleceğim.' Hakikaten her şeyi anlıyorum. Benim başkanla bir kavgam yok. Başkan, 'Sahaya mazeret bulmadım' demiş, ben de bulmadım.Beşiktaş'ı vurmak ve karıştırmak için sığ yorumlar yapanlar var. Niyet üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek" ifadelerini kullandı. Negredo 'nun iyi bir oyuncu ve iyi bir karakter olduğunu ancak sayısal fazlalık nedeniyle gittiğini vurgulayan Güneş, "Forvet konusunda bir sürü arayışa girebiliriz. Vagner, Mustafa ve Güven var. Babel de orada oynayabilir. Hiç olmadı Pepe 'yi düşünebiliriz. Taktik değiştirip, büyük bir değişiklik yapmış oluruz.Vagner Love da çok çalışkan ancak yeteri kadar üretken değil" dedi.Şenol Güneş, Ljajic ve Karius 'la ilgili sorulara ise şu cevabı verdi: "Ljajic çok yetenekli bir oyuncu. Ancak daha çok oyunun içerisinde olması, rakiple daha fazla didişmesi gerekiyor. Oyunun içinde olursa rakip kaleye uzun toplarla ya da paslaşma ile geldiğimizin hiçbir önemi kalmaz. Karius'u Fabri ile kıyaslamanın bir anlamı yok. En iyi oyuncu, benim oyuncumdur. Karius iki maçta iki gol yedi, tek hatası o. Gol yemezse en iyi kaleci olur."Sarpsborg maçında teknik direktör Şenol Güneş'in ilk 11'de şans vermesi beklenen Cyle Larin, kendisini hazır hissettiğini söyledi. Kanadalı golcü, "Kalitemi biliyorum, etrafımda da kaliteli oyuncular var. Ben bunu bir motivasyon olarak değerlendiriyorum.Hocalarımla ekstra çalışmalar yapıyorum. Gelecekte daha da iyi olacağım" dedi. Larin, Türkiye'ye geleli 9 ay olduğunu ve uyum sürecini atlattığını da sözlerine ekledi.Beşiktaş'ta dizinden sakatlığı bulunan ve tedavisi iki gündür süren Adriano 'dan beklenen güzel haber gelmedi. Brezilyalı sol bekin bugünkü Sarpsborg maçında takımdaki yerini alamayacağı açıklandı.Sarpsborg Teknik Direktörü Geir Bakke, Beşiktaş maçı için iddialı konuştu. Bakke, "Rakibimizi tanıyoruz. Çok kaliteli ve büyük isimleri var. Böyle bir statta, böyle bir rakibe karşı oynamaktan dolayı mutluyuz. Norveç'ten geliyoruz, tatili severiz ama sadece tatil için de burada değiliz. Gruplara fiziksel mücadele ile yükseldik. Bunu en iyi şekilde kullanıp, Beşiktaş'a zor anlar yaşatmak istiyoruz" dedi.