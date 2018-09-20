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PFDK'dan ve 'a ceza

, 'ye, Atiker Konyaspor karşılaşmasında taraftarların neden olduğu olaylar sebebiyle 20 bin TL para cezası verirken, 'a ise Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında taraftarların neden olduğu kötü tezahürat nedeniyle 20 bin TL para cezası verdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2018 17:02 Güncelleme Tarihi: 20.9.2018 17:04
PFDK'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) (PFDK), ve 'a para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nın Fenerbahçe'ye Atiker Konyaspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları, Trabzonspor'a da Aytemiz Alanyaspor maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle yirmişer bin lira para cezası verdiği bildirildi.

Kurulun, Spor Toto 1. Lig'de hakeme saldırı nedeniyle yarıda kalan Balıkserispor Baltok-Ümraniyespor maçından dolayı Balıkesir temsilcisine sahasındaki 2 resmi müsabakayı seyircisiz oynama ve 100 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.

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PFDK'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza
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