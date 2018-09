Son dakika haberi: Beşiktaş maçı yayın kanalı belli oldu mu? - Beşiktaş Sarpsborg maçı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak?

Son dakika haberi... Beşiktaş Sarpsborg maçı yayın kanalı belli oldu mu? UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz bu akşam Vodafone Park'ta Norveç ekibi, Sarpsborg 'u sahasında ağırlayacak. Geçtiğimiz 2 yılda başarılarla dolu bir şampiyonlar ligi serüveni yaşamıştı. Monaco, Leipzig, Porto gibi takımların olduğu gruptan rekor kırarak lider olarak tamamlayan siyah beyazlı takım Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazmıştı. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde kendine hedef olarak final oynamayı hedefleyen Beşiktaş, bu akşam I grubunda ilk maçına çıkacak. Karşılaşma öncesi en çok merak edilen konuların başında ise yayıncı kuruluşun kim olacağı sorusu geliyor. Konuyla ilgili tüm detayları bu başlık altından takip edebilirsiniz... Peki Beşiktaş Sarpsborg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

40 BİN TARAFTAR İZLEYECEK!

Siyah-beyazlı takımın bu akşam oynanacak Sarpsborg maçında tribünde 40 bin kişi yer alacak. Sezon başında 30 bin kombine bilet satışı yapan Beşiktaş'ta geriye kalan 10 bin biletin maç saatine kadar satılması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ - SARPSBORG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Temsilcimiz Beşiktaş'ın Sarpsborg 08 ile karşılaşacağı mücadele bu akşam saat 19.55'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı skor takibi ve an be an gelişmeleri Sabah.com.tr'de olacak.