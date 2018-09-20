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'dan Ronaldo'ya soruşturma

, 'nde formasıyla kırmızı kart gören Portekizli futbolcu hakkında soruşturma açtığını duyurdu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2018 17:32
UEFA'dan Ronaldo'ya soruşturma

'nde formasıyla ilk maçında kırmızı kart gören Portekizli futbolcu hakkında soruşturma açıldı.

UEFA tarafından yapılan açıklamada, Juventus'un Valencia'yı 2-0 mağlup ettiği grup karşılaşmasının 29. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kalan 33 yaşındaki yıldız futbolcu hakkındaki kararın, 27 Eylül'de yapılacak toplantıda ele alınacağı belirtildi.

Portekizli yıldız, karşılaşma sırasında doğrudan kırmızı kart görmesi nedeniyle en az 1 maç ceza alacak. Portekizli yıldızın hareketinin ağır bulunması halinde cezası artırılabilecek.

Ronaldo, kendisini savunan Valencialı Jeison Murillo'nun topsuz alanda düşüşü sonrası rakibine verdiği tepki nedeniyle Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk kırmızı kartını, 154'üncü maçında Juventus formasıyla görmüştü.

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UEFA'dan Ronaldo'ya soruşturma
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