45’lik plak

Dk. 51 Babel 1-0
Larin'in pasında topla buluşan Babel, Askar'ı geçip, kalecinin üstünden şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Dk. 69 Roco 2-0
Adem Ljajic'in ortasında arka direkte topa hareketlenen Enzo Roco, kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı. Dk. 82 Lens 3-0
Babel'in pasında topla buluşan Oğuzhan arka direkte Lens'i gördü. Hollandalı da plase vuruşla rakip kaleciyi mağlup etti. Dk. 90+3 Zachariassen 3-1
Sarpsborg'un sol kanattan kullandığı kornerde Zachariassen, Beşiktaş
defansının arasından yaptığı kafa vuruşuyla skoru ilan etti. PEPE'Yİ YAKALADI
Bu sezon Beşiktaş'la 10. maçına çıkan Ryan Babel
, 5. kez ağları sarsarak, takımın en skorer ismi Pepe
'yi yakaladı. Yıldız futbolcu, geçen hafta sonu siyah-beyazlı takımın Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendiği karşılaşmada da sonradan oyuna girip, gol atmayı başarmıştı. LENS AVRUPA'DA SES GETİRİYOR!
Beşiktaş'a geldiği günden bu yana performansı eleştiri konusu olan Jeremain Lens
, bu sezon özellikle UEFA Avrupa Ligi
'nde çok farklı bir görüntü sergiledi. Hollandalı yıldız, yeni sezonda siyah-beyazlı formayı Avrupa'da 5 kez giyerken, 5 gole doğrudan katkı yaptı. İki kez ağları sarsıp üç asist yapan tecrübeli futbolcu, maçın ardından "Kazandığımız için mutluyum. Gol atmak mutluluğumu ikiye katladı. Şimdi sırada Fenerbahçe var. Bu maçı da kazanmak istiyoruz" açıklamasını yaptı. GÖKHAN TÖRE, İKİ YIL SONRA GELEN FIRSATI TEPTİ Gökhan Töre
'nin 857 günlük ilk 11 hasreti dün akşam Sarpsborg karşısında bitti. Ama beklenenden çok uzak bir performans sergiledi. Sol kanatta görev yapan futbolcu, ikinci yarının başında yerini Babel'e bıraktı. Töre, son olarak 15 Mayıs 2016'da Osmanlıspor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. PEMBE PANTER!
Karius, dün akşamki maçın başarılı isimlerindendi. 4 kurtarış yapıp ağlarında 1 gol gören Alman eldiven pembe kramponları ile dikkat çekti. GENK, MALMÖ'YÜ 2-0 MAĞLUP ETTİ
Beşiktaş'ın yer aldığı I Grubu'ndaki diğer maçta Genk, Malmö'yü 2-0 mağlup etti. Belçika temsilcisi, İsveçli rakibini Leandro Trossard ve Mbwana Somatta'nın golleriyle mağlup etti. 1 SORU 1 CEVAP - FATİH DOĞAN İkinci yarıda Babel'in oyuna girmesi maçın kaderini değiştirdi mi?
Beşiktaş golcü ihtiyacını Larin'le kapatamayacak gibi gözüküyor. Kanadalı'nın ne tecrübesi ne de son vuruşları Beşiktaş'ta 11'de oynamak için yeterli değil. Ne Lens'i ne de müthiş ara paslarıyla Adem Ljajic'i anladı. En büyük handikap arkadaşlarının saygısını kaybetmek üzere.
Bu güçlü hücum hattının anahtarı Larin'de değil. Eldeki isimlerden Babel için Güneş "Solda daha verimli"
dediği için çözümü Love'da aramakta fayda var. Brezilyalı, Ljajic'in ara paslarını algılayıp kaleye dönme ve vuruş yeteneğine sahip. Ljajic, Love'u yeniden parlatabilir.
Dün tıkanan maçın kilidini Babel açtı. Kalite ve tecrübenin ne demek olduğunu Babel ve Quaresma'da her zaman görmek mümkün. Babel solda daha verimli olsa da Lens'in yüksek performansı, Töre'nin tempolu oyunu Güneş'i zaman zaman Hollandalı'yı ileri almaya itebilir. Ancak Ljajic etkisiyle aranan çilingir Love olabilir.