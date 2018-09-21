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, 'yu tek golle geçti

, 'in 6. haftasında 'yu evinde 1-0 mağlup etti. Adana Demirspor bu sonuçla puanını 13'e yükseltirken Altınordu ise 5 puanda kaldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2018 21:43
Adana Demirspor, Altınordu'yu tek golle geçti

6. hafta mücadelesinde , deplasmanda 'yu 1-0 mağlup etti.

Stat: Bornova

Hakemler: Ali Şansalan, Serdar Diyadin, Murat Şener

Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Hasan Hatipoğlu, Ali Yaşar, Oğulcan Ülgün, Berkay Görmez (Dk. 46 Mehmet Murat Uçar), Muhammed Mert (Dk. 84 Recep Yemişci), Alican Özfesli, Anıl Koç (Dk. 62 Sefa Yılmaz), Serdar Deliktaş

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, İsmail Konuk, Mitrovic, Orhan Taşdelen, Erdal Öztürk (Dk. 90+1 Emre Nefiz), Kosecki, Orkan Çınar (Dk. 56 Berk Yıldız), Traore (Dk. 66 Kage), Galip Güzel, Pote

Gol: Dk. 9 Pote (Adana Demirspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+4 Kage (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Hasan Hatipoğlu, Dk. 44 Anıl Koç, Dk. 59 Ali Yaşar, Dk. 79 Oğulcan Ülgün, Dk. 90 Recep Yemişci (Altınordu), Dk. 42 Kosecki, Dk. 47 Pote (Adana Demirspor)

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Adana Demirspor, Altınordu'yu tek golle geçti
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