Adana Demirspor, Altınordu'yu tek golle geçti

Spor Toto 1. Lig 6. hafta mücadelesinde Adana Demirspor, deplasmanda Altınordu'yu 1-0 mağlup etti.
Stat: Bornova
Hakemler: Ali Şansalan, Serdar Diyadin, Murat Şener
Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Hasan Hatipoğlu, Ali Yaşar, Oğulcan Ülgün, Berkay Görmez (Dk. 46 Mehmet Murat Uçar), Muhammed Mert (Dk. 84 Recep Yemişci), Alican Özfesli, Anıl Koç (Dk. 62 Sefa Yılmaz), Serdar Deliktaş
Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, İsmail Konuk, Mitrovic, Orhan Taşdelen, Erdal Öztürk (Dk. 90+1 Emre Nefiz), Kosecki, Orkan Çınar (Dk. 56 Berk Yıldız), Traore (Dk. 66 Kage), Galip Güzel, Pote
Gol: Dk. 9 Pote (Adana Demirspor)
Kırmızı kart: Dk. 90+4 Kage (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Hasan Hatipoğlu, Dk. 44 Anıl Koç, Dk. 59 Ali Yaşar, Dk. 79 Oğulcan Ülgün, Dk. 90 Recep Yemişci (Altınordu), Dk. 42 Kosecki, Dk. 47 Pote (Adana Demirspor)