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’ya bel bağladı

Ara transferde santrfor takviyesi için ’da tek yol menajerini değiştiren ’nın satılması

Giriş Tarihi: 21.9.2018
Belhanda’ya bel bağladı
Santrfor pozisyonunda Eren Derdiyok'tan başka alternatifi olmayan ara transferde golcü takviyesi düşünüyor. Ancak sarı-kırmızılı kulüp FFP kuralları gereği bonservis harcaması yapabilmesi için oyuncu satmak zorunda. Sarı-kırmızılı yönetim ve teknik heyetin ocak ayındaki umudu Younes . Yıldız oyuncunun Avrupa arenasında piyasa yapmasını bekleyen sarı-kırmızılı yetkilileri Belhanda konusunda sevindiren bir diğer gelişme de yeni bir menajerle anlaşmış olması... Ndiaye ve Onyekuru'yu Galatasaray'a getiren, Fenerbahçeli Giuliano'yu ise 10.5 milyon Euro'ya Suudi Arabistan'a götüren William D'Avila artık Belhanda'nın menajeri. Sarı kırmızılı kulüp, satış için D'Avila'nın ilişkilerine güveniyor.
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Belhanda’ya bel bağladı
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