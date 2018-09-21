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'tan derbi için "dostluk" mesajı

Kulübü, 'in 6. haftasında 24 Eylül Pazartesi günü ile oynayacakları derbi öncesi dostluk mesajı yayımladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2018 12:13
Beşiktaş'tan derbi için dostluk mesajı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, taraftarının da Ülker Stadı'ndaki maçta deplasman tribünündeki yerini alacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu uygulamanın devam edebilmesi için ister siyah beyaza ister sarı laciverte gönül versin, her severin sahadaki oyundan keyif aldığı, sadece güzel anlarıyla hatırlanan unutulmaz bir derbi olmasını istiyoruz. Türk futbolu artık dünya futbol arenasının da yakından takip ettiği ve canlı yayınlanan maçlarla onlarca ülkeden seyredilip büyük bir ilgiye sahip hale gelmiştir. ile oynayacağımız karşılaşmayı yine dünyada milyonlar izlerken sadece iyi futbol ve fair play'in akıllarda kalması en büyük arzumuzdur. Her iki takımın taraftarını da futbolun güzelliklerinin yaşandığı, küfürsüz ve tribünleriyle dünyaya örnek bir derbi karşılaşmasına davet ediyoruz. Fenerbahçe Kulübüne, gösterecekleri ev sahipliği için şimdiden teşekkür ederiz."

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Beşiktaş'tan derbi için "dostluk" mesajı
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