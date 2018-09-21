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, 'u mağlup etti

Denilispor, 'in 6. haftasında karşı karşıya geldiği 'u deplasmanda 2-0 yendi. 'a galibiyeti getiren goller Recep Niyaz ve Mehmet Akyüz'den gelirken konuk ekip bu sonuçla puanını 10'a yükseltti. Osmanlıspor ise bu sonuçla 6 puanda kaldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2018 21:46
Denizlispor, Osmanlıspor'u mağlup etti

'in 6. haftasında , deplasmanda 'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Yiğit Arslan, Baran Eraslan, Ali Tuna

Osmanlıspor: Abdulaziz Demircan, Caner Arıcı, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Hasan Kılıç, Tugay Kacar, Burhan Eşer (Dk. 46 Sinan Kurt), Ayuk, Beykan Şimşek (Dk. 46 Magaye Gueye), Mertan Caner Öztürk (Dk. 65 Furkan Özçal)

Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Taha Can Velioğlu, Deniz Vural, Ziya Alkurt (Dk. 90 Gökhan Süzen), Aissati, Mehmet Akyüz (Dk. 83 Tisdell), Recep Niyaz (Dk. 74 Muhammed Himmet Ertürk), Burak Altıparmak, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı

Goller: Dk. 15 Recep Niyaz, Dk. 60 Mehmet Akyüz (Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Burak Altıparmak, Dk. 77 Stackhowiak (Denizlispor)

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Denizlispor, Osmanlıspor'u mağlup etti
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