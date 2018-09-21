Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Samet Aybaba: Gole sevinmeyeceğiz artık

: Gole sevinmeyeceğiz artık

spor Teknik Direktörü , Başakşehir maçında attıkları golün VAR kararı ile iptal edilmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Gole sevinmeyeceğiz artık. Psikolojik olarak bizi yoruyor. Hakem santrayı göstersin ondan sonra sevinelim" dedi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2018 23:33
Samet Aybaba: Gole sevinmeyeceğiz artık

'in 6. haftasında sahasında ile karşılaşan spor, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktörü , "Yine iyi bir maç. İlk yarısı çok istekli geçti. Kolay değil, yeni takımız. Yeni oyuncularımız var. Umut'u iyi ki almışız. İşler iyi gidiyor. Hiç planlamadık. Hep kazanmaya yönelik oynama çalıştık. Futbolun içinde de bazı şans faktörü var, bizden yana olmadı. Son dokunuşlar, son şutlarla ilgili ufak tefek sorunlarımız var. Karşımızdaki takım ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Bu beraberlikler bir gün inşallah sona erecek. Bu takım ileride çok kaliteli, üst düzey bir takım haline gelecek. Söyleyecek bir şey yok" dedi.

"GOLE SEVİNMEYECEĞİZ ARTIK"

VAR kararını da değerlendiren Aybaba, "Penaltı, penaltı diyorlar. Rize maçındaki de penaltıydı. Hakemler her konuda VAR'a gittiğinde birkaç tanesini atlarsa bizi mutsuz eder. Biraz daha dikkatli olmak lazım bu konularda. Biz bir karar alacağız. Gole sevinmeyeceğiz artık. Psikolojik olarak bizi yoruyor. Hakem santrayı göstersin ondan sonra sevinelim" diye konuştu.

"TAKIMDAKİ HERKES KOŞUYOR, MÜCADELE EDİYOR"

Kaleci Okan Kocuk'un performansını da değerlendiren Kocuk, "İyi kaleci. Takımdaki herkes koşuyor, mücadele ediyor. Zorluklarımız var. Uzun süreli oynamayan oyuncularımızdan bir tanesi Saivet. Tunay da aynı şekilde. Revizyon takımı iyi etkiledi. Diğerleri de bizim oyuncumuz. Her oyuncuya eşitiz. Boluspor'dan gelip Başakşehir maçında bir oyuncuyu zor oynatırlar diye düşünüyorum" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Samet Aybaba: Gole sevinmeyeceğiz artık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN