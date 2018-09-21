Trabzonspor ve TÜKÇEV'den geri dönüşüm seferberliği

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Trabzonspor'un sürdürülebilir ve temiz bir çevre için geri dönüşüm seferberliği başlatacağı belirtildi.

Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nun temizliğine verilen önemin tüm sporseverler tarafından bilindiği vurgulanan açıklamada, bu anlayıştan yola çıkarak, TÜKÇEV ile anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza atılacağı ifade edildi.

Projenin amacının, atıkların geri kazanımı sayesinde doğal kaynakların korunması, enerji tasarrufu ile ekonomiye katkı sağlanması, gelecek nesillere sürdürülebilir ve daha temiz bir çevre bırakabilmek olduğunun altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Atıklar torbaya, goller kaleye sloganıyla başlayacak olan geri dönüşüm seferberliğinde bu hafta oynayacağımız Göztepe maçı öncesi Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'na gelecek taraftarlarımıza atık torbaları dağıtılacaktır. Çevreye duyarlı seyircilerimiz tarafından toplanacak ambalaj atıklarının geri dönüşüme kazandırılması sağlanacaktır. Trabzonspor'umuzun öncü olduğu ve taraftarımızın ateşleyeceği bu kıvılcımın yeşil sahalardan tüm Türkiye'ye yayılmasını hedefliyor, stadyumlardan başlayan geri kazanım bilincinin örnek olması ve tüm topluma yayılmasını amaçlıyoruz. Tüm taraftarlarımıza şimdiden teşekkürler ederiz."