Belhanda’yı isteyen çok

Devre arasında golcü takviyesi yapabilmesi için FFP kuralları gereği oyuncu satmak zorunda olan Galatasaray
'da tüm gözlerin çevrildiği Younes Belhanda
'dan yeni haberler var. SABAH'ın sorularını yanıtlayan Faslı 10 numaranın yeni menajeri William D'Avila, Ocak ayı için umutlu konuştu. Ndiaye ve Onyekuru'yu Galatasaray'a getiren isim olan D'Avila, 28 yaşındaki oyuncu hakkında şunları söyledi: 3-4 YIL DAHA ÜST DÜZEY OYNAR İngiltere
, İspanya
ve Almanya
'dan birçok kulüp Belhanda'yı izliyor. Lokomotiv Moskova
maçına da scoutlarını gönderdiler ve performansını beğendiler. Ayrıca Suudi Arabistan
gibi maddi açıdan cazip liglerden de talipleri var.
Belhanda çok yetenekli, birçok pozisyonda görev yapabilen bir oyuncu. Henüz 28 yaşında ve en az 3-4 sene daha en üst düzey liglerde oynayacağını düşünüyorum. Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı çok istiyordu. Zaten bu yüzden yaz döneminde kendisine gelen birkaç teklifi reddetti. ZALİM BİR FUTBOLCU DEĞİL Transfer
döneminde hem Belhanda hem de Galatasaray için en iyisi olmalı. Belhanda Galatasaray'da mutlu ama neler olacağını birlikte göreceğiz. Trabzonspor
maçında gördüğü kırmızı karta çok üzüldü ve yanlış anlaşıldığını düşünüyor. Bir daha böyle bir kart görmeyecek, emin olabilirsiniz. Belhanda her şeyden önemlisi iyi bir insan ve zalim bir oyuncu değil. Herkesten de özür diledi. 'TERİM BENİM ŞANSIM'
?Galatasaray'ın altyapısından A takıma yükselen 18 yaşındaki futbolcusu Ozan Kabak
, kendisine güvenenleri mahcup etmeyeceğini söyledi. 11'de sahaya çıktığı Kasımpaşa
maçında futboluyla alkış alan Ozan, "Fatih hoca benim ve tüm gençler için büyük bir şans. Zaten geçen sene de şans verdi bana. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Çalışıp inşallah bana güvenen hiç kimseyi mahcup etmeyeceğim" dedi. OCAK AYI İÇİN TOP MAİCON'DA
GOMIS'I 6 milyon Euro'ya Al-Hilal'e satan Galatasaray, Maicon
'u da 2.5 milyon Euro'ya Suudi Arabistan ekibine kiralayacaktı ancak evraklar yetişmediği için transfer gerçekleşmedi. Fatih Terim
, sistemine uymayan Maicon'un yerine ligde Ozan Kabak'ı, Avrupa'da Donk'u tercih etti. Sarı-kırmızılı kulübün ara transferde Maicon'u Al-Hilal'e kiralamaya hazır olduğu öğrenildi. Brezilyalı savunmacı devre arasında kararını verecek. G.Saray'da 2.2 milyon Euro kazanan Maicon'a Al-Hilal 5 milyon Euro ödemeye hazır.