Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Galatasaray: 11 - Akhisarspor: 1

: 11 - : 1

İki takım arasında geride kalan 12 lig maçından 11'ini , birini kazandı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2018 09:22 Güncelleme Tarihi: 22.9.2018 09:25
Galatasaray: 11 - Akhisarspor: 1

ile , Süper Lig'de yarın 13. kez karşı karşıya gelecek.

Ege temsilcisinin Süper Lig'e yükselmesiyle başlayan rekabette geride kalan 12 maçtan 11'ini Galatasaray, birini Akhisarspor kazandı.

Sarı-kırmızılıların 36 golüne, yeşil-siyahlılar 12 golle yanıt verdi.

Geçen sezonki lig maçlarında Galatasaray, evinde 4-2, deplasmanda da 2-1'lik skorlarla galip geldi.

Akhisarspor, evindeki 6 maçtan birini kazanırken, Galatasaray deplasmanda 5 kez galip geldi. Manisa'da Akhisarspor 6, Galatasaray 12 kez gol sevinci yaşadı.

Öte yandan iki takım bu sezon başında TFF Süper Kupa maçında karşılaştı. Konya'daki müsabakanın normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlandı. Ege temsilcisi seri penaltı atışları sonucu kupayı tarihinde ilk kez müzesine götürdü.

Diğer yandan, taraflar geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde eşleşti. Evindeki maçı 2-1 kaybeden Akhisarspor, deplasmanda 2-0 galip gelerek turu geçti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray: 11 - Akhisarspor: 1
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN