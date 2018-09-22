VAR'ın damga vurduğu maçı Konyaspor kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta maçında Kayserispor, Atiker Konyaspor'u konuk etti. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki maçtan misafir takım 2-0 galip ayrıldı. Atiker Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri Yatabare ve Jonsson kaydetti.

Yatabare'nin golünde hakem Cüneyt Çakır önce ofsayt kararı verdi. Ancak daha sonra Video Yardımcı Hakem'in (VAR) uyarısını dikkate alan Çakır golü verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Mücadelenin ilk yarısı Konyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.



24. dakikada Uğur Demirok'un kendi yarı alanından Kayserispor savunmasının arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Skubic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Maçın hakemi Cüneyt Çakır, pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

25. dakikada gelişen Kayserispor atağında Chery'in ceza sahası içerisindeki vuruşunu defans uzaklaştırdı.

27. dakikada gelişen Atiker Konyaspor atağında, topla buluşan Jevtovic'in 25 metreden kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Lung, meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

30. dakikada Kayserispor yarı alanının ilk metrelerinde Skubic'in savunmanın arkasına gönderdiği topa koşu yapan Ömer Ali Şahiner, Kayserispor savunmasından önce topa müdahale ederek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ömer Ali Şahiner'in uygun pozisyonda kaleye gönderdiği şutta topa müdahale eden kaleci Lung, gole izin vermedi.

32. dakikada sol kanattan gelişen Atiker Konyaspor atağında, Fofana'nın altıpas bölgesine gönderdiği etkili ortaya koşu yapan Yatabare'nin vuruşunda, kalesini zamanında terk eden Lung, topun ağlarla buluşmasını önledi.

36. dakikada Atiker Konyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen Atiker Konyaspor atağında Skubic'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Ömer Ali Şahiner, meşin yuvarlağı bekletmeden Yatabare'ye aktardı. Altıpas üzerinde topla buluşan Yatabare, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Lung'un sağında ağlara gönderdi. Pozisyonda Cüneyt Çakır, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Daha sonra "VAR" kararı ile pozisyonun ofsayt olmadığının tespit edilmesi üzerine Cüneyt Çakır golü verdi: 0-1

45+1. dakikada Atiker Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Sol taraftan Ömer Ali Şahiner'in kullandığı kornerde arka direkte yükselen Selim Ay, topu altıpas önündeki arkadaşı Jonsson'a çıkardı. Uygun pozisyonda topla buluşan Jonsson, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-2

Karşılaşmanın ilk devresini Atiker Konyaspor 2-0 önde tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



53. dakikada Varela'nın ortasını kaleci Serkan uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topla buluşan Chery'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



54. dakikada gelişen Atiker Konyaspor atağında Levent Gülen topu ayağından uzaklaştırınca Fofana topu aldı. Fofana'nın vuruşunu kaleci Lung çıkardı.



63. dakikada Deniz Türüç'ün ortasında Kravets topu Chery'nin önüne indirdi. Chery'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan'da kaldı.



Stat: Kadir Has

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx,



Kayserispor: Lung xx, Tiago Lopes xx, Levent xx, Kana Bıyık xx, Atila Turan xx, Rotman xx, Mensah xx (Varela dk. 46 xx), Deniz xx, Bilal xx (Kravets dk. 57 xx), Chery xx, Umut Bulut xx



Atiker Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Uğur xx, Selim xx, Ferhat xx, Jonsson xx, Jevtovic xx, Ömer Ali Şahiner xx (Abro dk. 89 ?), Fofana xx (Vedat dk. 79 xx), Milosevic xx (Huertas dk. 61 xx), Yatabare xx



Goller: Yatabare (dk. 36), Jonsson (dk. 45+1) (Atiker Konyaspor)



Sarı kartlar: Atila Turan (Kayserispor), Fofana, Jonsson (Atiker Konyaspor)