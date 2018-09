SABAH SPOR yazarları, Kadıköy’de oynanacak kritik derbi öncesi iki takımı masaya yatırdı...

BUGÜN NELER OLDU

Hem Şenol Güneş hem de Cocu oyuncu seçimleriyle Avrupa maçında bu derbiyi düşündüklerini açık açık gösterdiler. Cocu kader maçına çıkacak. Fenerbahçe evinde kaybederse Hollandalı teknik adam ertesi gün bavulunu toplar ve gitmek zorunda kalır. Açıkçası Avrupa maçının sonuçlarının derbiye yansıyacağını düşünmüyorum. Derbinin havası çok farklı olur. Zorda olan Fenerbahçe. Tek artısı Beşiktaş 'a göre taraftarı olacak. Ben maçın berabere biteceğini düşünüyorum.Her maçın havası ayrıdır. Aslında iki takımda da saha içi ciddi rahatsızlıklar var. Bunun daha fazlası Fenerbahçe'de. Cocu devamlı ilk 11 ile oynayarak birbirlerini tanımayan oyunculardan kurulu kadrolar oluşturuyor. Bunun da sıkıntıları sahaya yansıyor. Beşiktaş da eski bildiğimiz, alışılmış, akıcı futbol unu sergileyemiyor. Santrforda ciddi sıkıntılar var. Atiba sakat olduğu için onun görevini üstlenen ve çok başarılı olan Medel de kart cezalısı. Beşiktaş orta sahada defansif sorun yaşayacaktır. Bu maç Vodafone Park'ta oynansa net favorim Beşiktaş'tı. Ama Kadıköy 'de oynandığı için F.Bahçe'yi sıkıntılı görsem de şanslar eşit.Genelde baskı altında olan takım derbide daha farklı mücadele eder ve kendini kanıtlamaya çalışır. Cocu muhtemelen sahaya Konya 'daki 11 ile çıkacak. Ortada bir gerçek var ki Fenerbahçe sadece kötüoynamıyor, kötü de yönetiliyor. Ne bir strateji var ortada ne de bu eksiği giderebilecek bir takım kalitesi. Fenerbahçe'nin kendi sahasındaki derbi üstünlüğü maçı seyircisiyle birlikte temaslı oynamasından kaynaklanıyor. Bunu oyuncularına benimsetemiyor. Hatta oyun düzeninde rakibe göre farklılıklar yaratamıyor. Bu teknik direktörle Beşiktaş maçında işleri çok zor. Kesinlikle Volkan Demirel kaleye geçmeli ve Fenerbahçe taraftarı, Zagreb macerasını unutturacak yapıda olmalı. Yoksa Fenerbahçe adına lig biter. Avrupa Ligi 'ndeki maçları ölçü alacaksak öncelikle her iki takımın da bu kadrolardan en az 3-4 oyuncu farklı olarak çıkacağını göz önünde bulundurmalıyız. Ama bir de ligimizin bir gerçeği var ki hâlâ ideal 11'ini oluşturmaya çalışan Fenerbahçe'nin büyük sancıları ve başarısız oyunu var. Konya galibiyeti de bu başarısız oyuna dahil. Sarı-lacivertliler, 5. haftanın sonuna geldiğimizde hep'tamam mı, devam mı' kimliğiyle maçlara çıktı. Bu çok büyük bir dezavantajdır. Psikolojik olarak oyuncuları çok etkiler. Beşiktaş için ise 'Ben bu sezonun en büyük şampiyonluk adayıyım' diyerek gideceği bir deplasman… Bu karşılaşmada Fenerbahçe'nin Kadıköy'de oynamaktan başka hiçbir avantajı yok. Ama gerçek oyun başladı mı, sahada ne olacağını hep beraber göreceğiz.Avrupa mücadelelerinde Beşiktaş'ın rakibi, F.Bahçe'nin rakibine oranla daha zayıftı. Şenol hoca rotasyona gitti ama Beşiktaş gol atmakta zorlanınca Babel'i alarak hücumu dengeledi ve golü buldu. Tolgay ile de orta alanı güçlendirdi. Cocu, henüz F.Bahçe'de kadro istikrarını oluşturamamasına rağmen Konya maçını kazanan kadroyu sahaya sürmeyerek büyük hata yaptı ve F.Bahçe'nin ağır yenilgisinde başrolü oynadı. Şenol hoca, Cocu'ya oranla çok tecrübeli bir teknik adam. Kadıköy'de psikolojik bir maç olacak. Şenol hoca, yarımkalan kupa maçındaki olayları kafasından silebilirse Beşiktaş zafiyet yaşamaz. Ancak her Avrupa yenilgilerinden sonra F.Bahçe derbi kazanarak hayata dönmüştür. F.Bahçe tribünlerinin Cocu'ya karşı takınacağı tavır derbinin gidişatında etkili olur. Derbi berabere biter diyorumF.Bahçe sezona bundan daha kötü başlayamazdı. Gerek yeni bir teknik adam gerekse de yeni transferlerin üzerlerinde F.Bahçe forması var ama bu onları bir F.Bahçe takımı haline getirmiyor. Dinamo Zagreb maçı da bu gerçeğe ışık tuttu. Beşiktaş'ın çok daha oturmuş bir kadrosu ve artık iyi bir kalecisi var. Sarı-lacivertlilerin bu tünelden çıkabilmesi için mutlaka kazanması lazım. Ama bu derbiyi F.Bahçe'de kim kazandırır diye sorarsanız, taraftardan başka kimse aklıma gelmiyor. Şenol Güneş'in Kadıköy derbilerindeki oyunu kilitleyen taktikleri 90 dakikanın yine kısır geçmesini sağlayabilir.Fenerbahçe ligde de iyi gitmiyor. Konya galibiyeti biraz moral verdi ama Avrupa Ligi'nde aldığı yenilgi ciddi anlamda moralleri bozdu. Beşiktaş ise kendi sahasında iyi bir skorla kazandı. Kadıköy'e kafası daha rahat olarak gidecektir. Kağıt üzerinde derbi maçları her türlü sürprize açıktır ama Beşiktaş'ın bu maçı kazanacak gücü var. İki takımın da formda futbolcuları az. Bilhassa Fenerbahçe'nin orta sahasında ciddi sıkıntıları var. Defansta da SOS veriyor. O yüzden Beşiktaş galibiyete daha yakın. Ayrıca derbinin hakemi Fırat Aydınus üzerinden bazı spekülasyonlar var. Ama ben Fırat'agüveniyorum. Şanssız maçlarda eksi puanlar aldı ama Fırat Aydınus bence bu maçı iyi yönetecektir. Son maçlarda VAR Beşiktaş için büyük handikap oldu. İnşallah bu karşılaşmada VAR tartışması yaşanmaz.Fenerbahçe'nin sorunlarının başında 'takım olamama' gerçeği var. Çünkü her hafta değişen bir 11, bugün alınan başarısız sonuçları beraberinde getirdi. Kendi sahalarındaki maçta daha farklı bir görüntü ile ortaya çıkacaklarını düşünüyorum. Aksi bir sonuçta ise çok önemli sorunlar ortaya çıkar. Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre daha hazır görüntü verdi. Medel'in olmayışının orta alanda birtakım sorunlar çıkaracağı gerçeği var. Fakat iki takımın bugünkü form durumlarına baktığımızda Beşiktaş daha önde.