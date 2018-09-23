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Akhisar'da 'VAR' devrede! Gol iptal edildi...

Akhisarspor'u,  karşısında öne geçiren gol 'VAR'a takıldı. Yapılan incelemenin ardından gol geçerli sayılmadı.

Giriş Tarihi: 23.9.2018 21:03 Güncelleme Tarihi: 23.9.2018 21:07
Akhisar'da 'VAR' devrede! Gol iptal edildi...

'in 6. haftasında 'ın deplasmanda Akhisarspor'la oynadığı maçta, ev sahibi ekibin golü 'VAR'a takıldı.

Mücadelenin 12. dakikasında Regattin'in vuruşunda top Ozan Kabak'ın kafasından sekerek ağlara gitti. Gol sonrasında hakem , 'VAR' odasından gelecek bilgiyi bekledi. Kısa bir beklemenin ardından 'VAR' odasından gelen uyarı üzerine hakem, golü ofsayt olduğu gerekçesiyle geçerli saymadı.

Pozisyon öncesinde Galatasaray savunmasının arkasına atılan topta ofsayt olduğu belirlendi.

İşte o pozisyon:

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Akhisar'da 'VAR' devrede! Gol iptal edildi...
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