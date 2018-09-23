Akhisar'da 'VAR' devrede! Gol iptal edildi...

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Akhisarspor'la oynadığı maçta, ev sahibi ekibin golü 'VAR'a takıldı.

Mücadelenin 12. dakikasında Regattin'in vuruşunda top Ozan Kabak'ın kafasından sekerek ağlara gitti. Gol sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu, 'VAR' odasından gelecek bilgiyi bekledi. Kısa bir beklemenin ardından 'VAR' odasından gelen uyarı üzerine hakem, golü ofsayt olduğu gerekçesiyle geçerli saymadı.

Pozisyon öncesinde Galatasaray savunmasının arkasına atılan topta ofsayt olduğu belirlendi.

İşte o pozisyon: