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Alman taraftarlar ’ü istemiyor

liglerinde hafta sonunda oynanan karşılaşmalara ülkenin adaylığı ile ilgili yapılan lar damgasını vurdu

Giriş Tarihi: 23.9.2018
Alman taraftarlar EURO 2024’ü istemiyor
Türkiye ile birlikte 'e aday olan 'da şampiyona aleyhine büyük isyan var. Cuma günü oynanan Suttgart-Fortuna Düsseldorf maçında Stuttgartlı taraftarlar, "Para sayesinde birleştik. Avrupa'nın kalbinde yolsuzluk" yazılı dev bir pankart açtı. Bir diğer pankartta ise 2006 'nın ev sahipliğinin alınmasına ilişkin ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına da atıf yaparak, "Yüzünüz gülüyor. Sıradaki turnuvayı da mı satın aldınız?" yazılı pankart açtı. Almanya Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel ve Başkanvekili Rainer Koch'u doğrudan hedef alan taraftarlar "Grindel/Koch dışarı! DFB'ye Lanet olsun" pankartı astı.
Cumartesi günü ise Augsburg-Werder Bremen maçında ise "Para sayesinde birleştik. Avrupa'nın kalbinde yolsuzluk" yazılı pankart muhtelif noktalara asıldı. Dün Alman 2. Ligi'nde Bielefeld-Union Berlin ve Alman 3. Ligi'nde Würzburger Kickers-Eintracht Braunschweig arasında oynanan karşılaşmalara da lar damgasını vurdu. Alman futbolunun tutkulu taraftar grupları, Alman Futbol Federasyonu'na büyük tepki koyarken, 2006 Dünya Kupası organizasyonuna dönük yolsuzluk iddialarının da Alman futbolunun geleneklerine büyük zarar verdiğini düşünüyor.

2006 DÜNYA KUPASI'NA İLİŞKİN İDDİALAR NELERDİ?
2006 Dünya Kupası adaylık sürecinde, Almanya'nın FIFA Yönetim Kurulu'nun dört Asyalı temsilcisinin oylarını Adidas'ın eski CEO'sunun parasını kullanarak satın aldığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Buna paralel olarak, 2006 Dünya Kupası organizasyonu ile ilişkili Almanya Futbol Federasyonu (DFB) yetkilileri Wofgang Niersbach, Theo Zwanziger ve Horst R. Schmidt hakkında vergi kaçırma suçundan dava açılmıştı. Eğer bu üç kişi, bu suçtan ötürü hüküm giyerse, DFB ağır para cezası ödemek zorunda kalacak. Mahkeme ise sürüyor...
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Alman taraftarlar EURO 2024’ü istemiyor
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