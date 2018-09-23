Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye karşı santrforu kim olacak?

Ezeli rakiplerinin lig ve Avrupa'da hem oyun, hem de puan olarak kötü bir dönemden geçtiğini ve bunun bir fırsat olduğunu düşünen siyah beyazlılar, Kadıköy'den galibiyetle dönmekten başka ikinci bir seçenek düşünmüyor. Bu sebeple tüm oyun planını galibiyet üzerine kuran teknik direktör Şenol Güneş, sahaya hücum ağırlıklı bir kadro ile çıkmanın hesapları içinde.

ŞENOL GÜNEŞ'İN SANTRFOR KARARI NE OLACAK?

Hafta içinde oynanan Sarpsborg maçında bir çok as oyuncusunu dinlendiren tecrübeli teknik adamın bu oyuncuların hepsini Kadıköy'de oynatması bekleniyor. Ancak akıllarda yine 'santrforda kim oynayacak' sorusu var ve bu soru Beşiktaş'ın derbiye ait tartışmalarının merkezini oluşturuyor.

Sarbsborg maçında Cyle Larin'in rakip forvetler arasında kaybolması ve bir çok pozisyonda geç kalması, Fenerbahçe maçına başka bir santrforla çıkılacağı düşüncesinin ağır basmasına ve Vagner Love ile Ryan Babel'in isimlerinin öne çıkmasına neden olmuş durumda. Mustafa Pektemek ve Güven Yalçın ise diğer iki alternatif.

Ancak Güneş'in Fenerbahçe karşılaşmasına yine Larin ile başlayıp maçın gidişine göre Babel'i santrfora çekmesi veya Vagner Love ile devam etmesi yüksek olasılık. Babel'in ise oyun tarzı olarak sol kanattan içe kat ederek gol atması ve hücum organizasyonlarında ikinci santrfor gibi ceza sahasına girmesi yarınki maçta da yine sol kanatta oynaması ihtimalini kuvvetli kılıyor.

MEDEL'İN YERİNE TOLGAY ARSLAN

Beşiktaş'ta merak edilen bir diğer konu ise cezalı olan Medel'in yerine oynayacak oyuncu. Takıma oldukça geç katılan Atiba henüz oynayacak seviyeye gelmediği için Şenol Güneş tarafından maç kadrolarına alınmıyor. Onun yerini dolduran Gary Medel ise geçen haftaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Teknik direktör Şenol Güneş'in Medel'in yerine Tolgay Arslan ile başlayıp orta ikiliyi Tolgay-Oğuzhan şeklinde kurması bekleniyor.

Defans hattında son maçta oynayan Enzo Roco'yu tekrar yedeğe çekecek olan Güneş, savunmayı Pepe-Vida ikilisine emanet edecek. Savunmanın diğer isimleri ise Gökhan Gönül ve Caner Erkin olacak. Tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe karşısındaki muhtemel on biri Karius-Gökhan Gönül-Pepe-Vida-Caner-Tolgay-Oğuzhan-Quaresma-Ljajic-Babel ve Larin şeklinde.

SADECE B36 TORSHAVN'A ATTILAR

Mevcut golcülerin ligde henüz gol atamamış olması hücum anlamında Şenol Güneş'in planlarına sekte vuran bir durum. 12 resmi maçta 1 gol atan Vagner Love'un toplam oynama süresi 57 dakika. 3 golü olan Cyle Larin ise bu sezon en çok süre alan oyuncu ve takımın birinci santraforu görünümünde. Love ve Larin toplam 4 golü ilginç bir şekilde B36 Torshavn'a attılar ve Süper Lig'de golleri bulunmuyor. Mustafa Pektemek ve Güven Yalçın ise lig maçlarında hiç süre alamadığı için tercih edilmeleri çok çok büyük sürpriz olacak.

GÖZLER QUARESMA, PEPE VE RYAN BABEL'DE

Beşiktaş'ta gözler bu sezon en çok asist yapan Quaresma ve Pepe ile birlikte takımın en çok gol atan oyuncusu Ryan Babel'de olacak. Bu sezon ligde 3 gol atan Pepe ve Babel ile 4 asisti bulunan Quaresma Fenerbahçe karşısında da Şenol Güneş'in en etkili hücum silahları durumunda.

Akhisarspor, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'a 3 gol atan Babel geçen sezon olduğu gibi bu sezonda takımın gol yükünü sırtlamaya devam ediyor. Siyah-Beyazlı ekip Babel'in bu sezon gol attığı lig karşılaşmalarında Evkur Yeni Malatyaspor ve Akhisarspor'u mağlup ederken, Bursaspor deplasmanından da 1 puan çıkartmayı başardı. Kara Kartallar bu 3 maçtan 7 puanla ayrıldı.

Takımın gol yollarındaki diğer bir etkili ismi ise Portekizli stoper Pepe oldu. AkhisarspoAntalyalyaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarında fileleri havalandırmayı başaran Pepe, bu 3 maçta takımına 6 puan kazandırdı. Antalyaspor karşılaşmasında da gol atmayı başaran Pepe, takımının mağlubiyetine engel olamadı. Pepe skora yaptığı bu katkı ile teknik direktör Şenol Güneş'in duran toplardaki büyük silahlarından birisi haline geldi. Bu iki oyuncunun attığı gollerde dikkat çeken diğer bir detay ise Babel'in attığı gollerin ayakla, Pepe'nin gollerini kafa ile kaydedilmesi oldu.

Atılan gollerin hazırlanmasındaki en büyük katkı ise Quaresma'dan geldi. Portekizli oyuncu lige forma giydiği 4 karşılaşmada arkadaşlarına 4 asist yaptı. Özellikle Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda oynanan mücadelede sahneye çıkan Quaresma, 1 gol atıp, 2 asist yaptığı karşılaşmada Beşiktaş'ın geri dönüşünde büyük katkı vermişti.