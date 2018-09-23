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Lugano'dan 'ye ziyaret

Futbol Takımı'nın 2006-2011 yıllarında forma giyen Uruguaylı , sarı-lacivertli kulübün başkanı ile eski takım arkadaşlarını ziyaret etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2018 22:46 Güncelleme Tarihi: 23.9.2018 23:01
Lugano'dan Fenerbahçe'ye ziyaret

Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarı-lacivertli takımın ile yarın yapacağı karşılaşmayı yayıncı kuruluşa yorumlamak için 'a gelen eski futbolcu Lugano, Fenerbahçe 'nde başkan , yönetim kurulu üyeleri ve futbolcularla bir araya geldi.

Ziyaret sırasında Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulunan Lugano, "Burada uzun yıllar geçirdim. Çok güzel izler bıraktığıma inanıyorum. Fenerbahçe'de geçirdiğim yıllar benim için son derece güzeldi." ifadelerini kullandı.

Futbolu bıraktıktan sonra eski takımlarından 'nun sportif direktörlüğünü yapan Lugano, kulübüyle Fenerbahçe arasındaki ilişkileri yakınlaştırmak için Ali Koç ile görüş alışverişinde bulunduklarını dile getirdi.

Fenerbahçe'nin bir değişim içinde olduğunu vurgulayan Lugano, "Kulüp değişim sürecinde ve bu süreç her zaman zorludur. İnsanların sabra ihtiyacı var. Fenerbahçelilerin bunu bilmesi gerekiyor. Fenerbahçe özlediği, istediği başarılara muhakkak ulaşacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

, ziyarette Ali Koç'a üzerinde isminin yazılı olduğu imzalı Sao Paulo forması hediye etti.

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Lugano'dan Fenerbahçe'ye ziyaret
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