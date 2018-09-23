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kalesine gelen 10 şuttan 8'ini kurtardı

'da Harun Tekin'in ayrılmasının ardından kaleyi devralan kalesine gelen 10 şuttan 8'ini kurtarmayı başardı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2018 10:44
Okan Kocuk kalesine gelen 10 şuttan 8'ini kurtardı

'da kaleci 'un performansı parlıyor!

Harun Tekin'in Fenerbahçeye transferinin ardından kaleyi devralan Okan Kocuk, oynadığı 3 maçta da güven verdi. Bu maçlarda kalesine 10 şut gelen genç file bekçisi, 8'ini kurtarmayı başardı.

Medipol Başakşehir maçında Emmanuel Adebayor'un penaltısını da çıkartan Kocuk, takımının elde ettiği puanda büyük pay sahibi oldu. Başarılı eldiven, Adebayor'un penaltısını kurtarmasının ardından, "Adebayor'un kullanacağını biliyordum. Son ana kadar bekledim. His biraz da. Çok şükür çıkardım ve takımıma yardımcı oldu. Hislerim beni yanıltmadı" dedi.

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Okan Kocuk kalesine gelen 10 şuttan 8'ini kurtardı
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