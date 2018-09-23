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'nın takımı zirvede

'nın formasını giydiği , Çekya liginde maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2018 10:57
Semih Kaya'nın takımı Sparta Prag zirvede

Milli futbolcu 'nın formasını giydiği , Çekya Birinci Futbol Ligi 9. hafta mücadelesinde Slovan Liberec'i 4-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Evinde oynadığı mücadelenin ilk yarısını da 3-0 önde kapatan Sparta Prag'ta Stanciu ve Tetteh ikişer kez fileleri havalandırdı.

Semih Kaya, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı. Semih, karşılaşma sonrasında tribünden verilen Türk bayrağı ile sahada takım arkadaşlarıyla birlikte galibiyet sevincini yaşadı.

Son 3 maçını kazanan ve puanını 23'e yükselten Sparta Prag, 21'er puanlı Slavia Prag ve Viktoria Plzen'in maç fazlasıyla önüne geçti.

27 yaşındaki stoper Semih, 2017 yazında Galatasaray'dan Sparta Prag'a transfer olmuştu.

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Semih Kaya'nın takımı Sparta Prag zirvede
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