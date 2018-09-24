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: Bıraksın bu işleri!

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, - maçını değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 24.9.2018 09:29 Güncelleme Tarihi: 24.9.2018 09:57
Erman Toroğlu: Bıraksın bu işleri!

Spor Toto Süper Lig'de 6'ncı haftaya lider giren , deplasmanında mağlup oldu: 3-0. Maçın 43'üncü dakikasında Rodrigues'in ayağından penaltı kaçıran Cimbom, 51'inci dakikada Manu'nun golüyle yenik duruma düştü. Karşılaşmanın 80'inci dakikasında Güray penaltıdan skoru 2-0'a getirirken, 84'üncü dakikada Mustafa farkı 3'e çıkaran isim oldu. Trabzonspor'un ardından Akhisarspor'a da deplasmanda boyun eğen sarı kırmızılılar liderliği Başakşehir'e kaptırdı. SABAH Gazetesi'nin usta kalemi , Galatasaray'ın Akhisarspor karşısında aldığı farklı yenilgiyle ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı...

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Erman Toroğlu: Bıraksın bu işleri!
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