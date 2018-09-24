Erman Toroğlu: Bıraksın bu işleri!

Spor Toto Süper Lig'de 6'ncı haftaya lider giren Galatasaray, Akhisarspor deplasmanında mağlup oldu: 3-0. Maçın 43'üncü dakikasında Rodrigues'in ayağından penaltı kaçıran Cimbom, 51'inci dakikada Manu'nun golüyle yenik duruma düştü. Karşılaşmanın 80'inci dakikasında Güray penaltıdan skoru 2-0'a getirirken, 84'üncü dakikada Mustafa farkı 3'e çıkaran isim oldu. Trabzonspor'un ardından Akhisarspor'a da deplasmanda boyun eğen sarı kırmızılılar liderliği Başakşehir'e kaptırdı. SABAH Gazetesi'nin usta kalemi Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Akhisarspor karşısında aldığı farklı yenilgiyle ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı...