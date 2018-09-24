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spor, sezona kötü başladı

Spor Toto 1. Lig'de geride kalan 6 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan spor, sezona kötü başladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018 11:38
İstanbulspor, sezona kötü başladı

Sezona teknik direktör yönetiminde giren spor, ilk hafta sahasında Afjet Afyonspor'u 4-3 mağlup etti. İkinci hafta deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile 1-1 berabere kalan , ligin 3. haftasında sahasında Altay'a 5-0 yenildi.

Ligin iddialı ekiplerinden Adana Demirspor ile deplasmanda oynadığı 4. hafta karşılaşmasından 2-2'lik sonuçla ayrılan sarı-siyahlılar, 5. haftada evinde Adanaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Ligin 6. haftasında deplasmanda Hatayspor'a 1-0 mağlup olan İstanbulspor, oynadığı son 5 maçta 3 puan aldı. Sarı-siyahlılar, Spor Toto 1. Lig'de 6 puanla 13 sırada yer alıyor.

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İstanbulspor Kulübü Başkanı , sezona kötü başladıklarını ancak zamanla daha iyi olacaklarını söyledi.

Sarıalioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımına güvendiğini vurgulayarak, "Sezona istediğimiz gibi başlayamadık ancak zamanla daha iyi olacağız. Transfer sezonunun son gününde birçok oyuncuyu kadromuza kattık. Şu anda adaptasyon süreci yaşıyoruz. Sezonun başındayız, sporcuların birbirini tanıması gerekiyor. Fatih Tekke ve teknik ekibimize güveniyoruz. Oyuncuları önümüzdeki maçlara motivasyonu yüksek bir şekilde çıkaracaktır. Umutluyuz, sezonu en iyi şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

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İstanbulspor, sezona kötü başladı
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