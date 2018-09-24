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şov başladı

, Senegalli forvetin dublesiyle Kasımpaşa’yı devirdi, galibiyet serisini üç maça çıkardı

Giriş Tarihi: 24.9.2018
Papiss cisse şov başladı
Kasımpaşa, konuk ettiği 'a boyun eğdi: 1-2. 5. dakikada Pavelka fileleri sarstı ancak Alanyasporlular, 'ya itirazda bulundu. VAR'dan pozisyonu izleyen hakem, Diagne rakibine faul yaptığı için golü iptal etti. Alanya kalede Ufuk Ceylan ve savunmada 20 yaşındaki Merih Demiral'la rakibini durdurdu. 45+1'de Efecan'ın zor pasında topun çıkmasını kayarak önleyen Cisse, yerdeyken yaptığı vuruşla tabelayı değiştirdi: 0-1. Senegalli yıldız, 87'de ise 40 metre sürdüğü topu ağlara yolladı: 0-2. 88'de Diagne'nin golünü hakem VAR'dan kontrol ettikten sonra geçerli saydı: 1-2. Bu sonuçla Alanya üst üste 3. galibiyetine ulaştı.
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Papiss cisse şov başladı
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