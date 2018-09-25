Almanya: Irkçılığın gölgesinde EURO 2024 adayı

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) ırkçılık suçlamaları gölgesinde 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için adaylık başvurusunun sonucunu bekliyor.

EURO 2024'e ev sahipliği için Türkiye ile yarışan Almanya, şansının etkilenmemesi için ülkedeki ırkçılık ve ayrımcılık vakalarının gündemde kalmamasını istiyor.

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'ndan önce ve sonrasında Almanya Milli Takımı'nın başarılı futbolcuları Mesut Özil ve takım arkadaşı İlkay Gündoğan linç kampanyasına maruz kaldı.

DFB, kamuoyundan yapılan ırkçı ve ayrımcı saldırılara karşı iki futbolcusunu korumaması dikkati çekti. Bu süreçte Özil'e yönelik en büyük baskı kendisine "tarafını seç" imalarında bulunan DFB Başkanı Reinhard Grindel'den geldi.

Milli takımdan ayrılma gerekçesinde Grindel'i doğrudan eleştiren Mesut Özil, "Grindel ve onun destekçilerinin gözünde kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmenim." ifadesini kullanarak ülkedeki ırkçılık konusuna vurgu yaptı.

Bunun sonucunda Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'ndan ayrılmak zorunda kaldı.

Türk asıllı futbolcunun tutumu ülkede yaşayan göçmenlere de cesaret verdi. Göçmenler bunun üzerine Almanya'da uğradıkları ırkçı ve ayrımcı tutumları #meTwo etiketiyle sosyal medyadan paylaştı.

EURO 2024 için karar verilecek tarih yaklaştıkça Alman basını, Mesut Özil'in maruz kaldığı olayı ve göçmenler tarafından başlatılan #meTwo paylaşımlara yer vermeyi bıraktı.

DFB yetkilileri de ırkçılık olaylarını görmezden gelerek konunun gündeme taşınmaması için elinden geleni yapıyor.

GRİNDEL KOLTUĞUNU KAYBEDEBİLİR

Öte yandan son dönemde Türkiye'ye yönelik artan saldırgan tavrı gözden kaçmayan Grindel'in, Almanya'nın EURO 2024'ü almaması durumunda koltuğunu kaybedeceği ifade ediliyor.

ALMANYA'NIN HOLİGAN KORKUSU

Grindel'in gündeme getirmek istemediği diğer bir konu da Alman futbolunu olumsuz etkileyen holiganların çıkardığı olaylar.

Almanya ile Peru arasında iki hafta önce oynanan karşılaşma, holiganların çıkaracağı muhtemel olaylardan endişe duyularak Frankfurt'taki Commerzbank Arena yerine Sinsheim'deki Rhein-Neckar-Arena'ya alındığı ortaya çıktı.

Ülke basınında yer alan haberlerde, Grindel'in DFB Başkan Yardımcısı Rainer Koch'a yazdığı e-posta iletisinde Frankfurt holiganlarının çıkaracağı muhtemel olayların Almanya'nın EURO 2024 adaylığını olumsuz etkileyebileceği riskini taşıdığı uyarısında bulunduğu ve maçın başka stada alınmasını istediği ifade edildi.

Almanya'da sıkça gündeme gelen holiganlar, en son Chemnitz kentinde yabancılara saldırmıştı. Bundan dolayı 4. Lig'de mücadele eden Berlin Athletik Kulübü (BAK 07) Başkanı Mehmet Ali Han güvenlik sebebiyle Chemnitz ile oynayacakları karşılaşmaya çıkmamayı düşündü. Gerekli güvencelerin verilmesi sonucu BAK 07 maça çıktı.

ALMAN KAMUOYUNDA EURO 2024 HEYECANI YOK

Diğer taraftan DFB'nin geçen hafta sonu oynanan lig maçlarında EURO 2024 için yaptığı tanıtım taraftarlarca ilgi görmedi. Futbolcular ve hakemleri formalarının kollarında Almanya'nın adaylık için kullandığı logo ile sahaya çıkarken taraftarlara yönelik de kampanyalar yapıldı. Statlarda çekilen ve taraftarların coşkusunu fotoğraflara yansıtarak EURO 2024 için puan toplamak isteyen DFB, bu kampanyaya beklenen ilgiliyi bulamadı.

"AVRUPA FUTBOLUNUN KALBİNDE YOZLAŞMA"

Ayrıca Stuttgart-Fortuna Düsseldorf karşılaşmasında taraftarlar astıkları pankartla DFB'deki yolsuzluklara tepki gösterdi.

Federasyonun adaylık logosu ve UEFA bayrağının yer aldığı pankartta, Almanya'nın EURO 2024 için kullandığı "Futbol bizi birleştirir" sloganı değiştirilerek "Sizi para birleştirir. Avrupa futbolunun kalbinde yozlaşma" ifadeleri kullanıldı. İkinci Lig'de oynanan bazı karşılaşmalarda da "Satın alınmış Avrupa Şampiyonasına değil, değişime ihtiyacımız var" pankartları açıldı.

Taraftarlar bugün ve yarın oynanacak Bundesliga'nın 5. haftasında da protestolara hazırlanıyor. Taraftar grupları DFB ve Alman Kulüpler Birliği'ne (DFL) karşı yapacakları sessiz protestoyla "yatırımcıların değil, taraftarların çıkarlarının merkeze alınmasının isteneceği" bildirildi.

ALMANYA'NIN SİCİLİNDE RÜŞVET DE VAR

Diğer taraftan Almanya'nın 2006 yılında düzenlediği FIFA Dünya Kupası'na ilişkin yolsuzluk iddiaları henüz aydınlatılmadı. Yolsuzluk iddialarından dolayı eski DFB başkanları Wolfgang Niersbach ve Theo Zwanziger ile organizasyon komitesinin o dönemdeki başkanı Franz Beckenbauer hakkında soruşturma devam ediyor.

2016'nın temmuz ayında FIFA, DFB başkanlığı döneminde FIFA İcra Kurulu üyesi de olan Niersbach'a, ulusal ve uluslararası düzeyde futbolla ilgili tüm faaliyetlerden 1 yıl men cezası vermişti.

EURO 2024'e ev sahipliğini Türkiye'nin mi yoksa Almanya'nın mı yapacağı 27 Eylül Perşembe günü belli olacak.