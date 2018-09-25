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, Dünya Kupası'na hazırlanıyor

, 2018 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Muğla'da kampa girdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018 22:17

Dünya Kupası hazırlıkları için Bodrum İlçesi'nde kampa giren Avrupa şampiyonu milliler, Bodrum Spor Kompleksi'nde bulunan antrenman sahasında teknik direktör Uğur Özcan yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik direktör Uğur Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bodrum'da bu sene altıncı kez kamp yaptıklarını anımsatarak, ilçeye Avrupa Şampiyonası'nın ardından Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un daveti üzerine geldiklerini kaydetti.

Özcan, 5 Ekim'e kadar Bodrum'da olacaklarını ve çalışmalarına günde çift idmanla devam edeceklerini belirtti.

Bodrum'un ardından son olarak İstanbul'a yakın bir kamp daha gerçekleştireceklerini dile getiren Özcan, Dünya Kupası'nda en iyisini yapmak için çalıştıklarını kaydetti.

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Ampute Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na hazırlanıyor
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