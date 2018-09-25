Beşiktaş - Kayserispor maçı İstanbul'da oynanacak

Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Kayserispor karşılaşması, Vodafone Park'ta oynanacak.

Beşiktaş Kulübü'nün Vodafone Park'ın zeminindeki sorunlar nedeniyle Kayseri'de oynama talebinde bulunduğu Beşiktaş - Kayserispor maçının İstanbul'da oynanacağı öğrenildi.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir'in, "Fikret Orman'ın saha bakımı nedeniyle maçı Kayseri'de oynama talebini kabul ettik" açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) siyah beyazlı kulübe olumlu yanıt çıkmadı. Beşiktaşlı yöneticilerin TFF ile yaptığı görüşmede yaptığı talebin kabul edilmediği ve maçın Vodafone Park'ta oynanacağı belirtildi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Kayserisporumuzun, Spor Toto Süper Lig 7. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın, Beşiktaş JK tarafından Kadir Has Stadyumu'nda oynama talebi Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından kabul görmemiştir.

Müsabaka program çerçevesinde İstanbul'da oynanacaktır.

Büyük taraftarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kayserispor Kulübü"