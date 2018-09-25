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- maçı İstanbul'da oynanacak

, resmi internet sitesinden yapılan açıklamada başkanı Fikret Orman'ın, Beşiktaş-Kayserispor maçının Kayseri'de oynanması talebinin Türkiye Futbol Feerasyonu tarafından reddedildiğini ve karşılaşmanın İstanbul'da oynanacağını duyurdu.

Giriş Tarihi: 25.9.2018 21:42 Güncelleme Tarihi: 25.9.2018 22:00
Beşiktaş - Kayserispor maçı İstanbul'da oynanacak

'in 7'nci haftasında oynanacak olan - karşılaşması, Vodafone Park'ta oynanacak.

Beşiktaş Kulübü'nün Vodafone Park'ın zeminindeki sorunlar nedeniyle Kayseri'de oynama talebinde bulunduğu Beşiktaş - Kayserispor maçının İstanbul'da oynanacağı öğrenildi.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir'in, "Fikret Orman'ın saha bakımı nedeniyle maçı Kayseri'de oynama talebini kabul ettik" açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği 'ndan (TFF) siyah beyazlı kulübe olumlu yanıt çıkmadı. Beşiktaşlı yöneticilerin TFF ile yaptığı görüşmede yaptığı talebin kabul edilmediği ve maçın Vodafone Park'ta oynanacağı belirtildi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Kayserisporumuzun, Spor Toto Süper Lig 7. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın, Beşiktaş JK tarafından Kadir Has Stadyumu'nda oynama talebi Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından kabul görmemiştir.
Müsabaka program çerçevesinde İstanbul'da oynanacaktır.

Büyük taraftarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kayserispor Kulübü"

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Beşiktaş - Kayserispor maçı İstanbul'da oynanacak
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