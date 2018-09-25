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En iyisi

Giriş Tarihi: 25.9.2018
En iyisi Luka Modric
FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü, 'in Hırvat yıldızı kazandı. "Yılın En İyileri" için İngiltere'nin başkenti Londra'da ödül töreni düzenlendi. Modric, Portekizli ve Mısırlı Muhammed Salah'ı geride bırakarak ödülü kazanmayı başardı. Yılın En İyi 11'i ise şu isimlerden oluştu: De Gea - , Sergio Ramos, Varane, Marcelo - Eden Hazard, Luka Modric, N'Golo Kante - Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe.

Yılın Fair-Play hareketi Thy'dan
ERZURUMSPOR forması giyen Lennart Thy, FIFA Yılın Fair-Play Ödülü'ne layık görüldü. Alman forvet, VVVVenlo'da oynadığı dönemde lösemi hastası bir çocuğa kan vermek için bir dönem idmanlara çıkmamış ve bir müsabakayı kaçırmıştı.
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En iyisi Luka Modric
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