En iyisi Luka Modric

FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü, Real Madrid
'in Hırvat yıldızı Luka Modric
kazandı. "Yılın En İyileri" için İngiltere'nin başkenti Londra'da ödül töreni düzenlendi. Modric, Portekizli Cristiano Ronaldo
ve Mısırlı Muhammed Salah'ı geride bırakarak ödülü kazanmayı başardı. Yılın En İyi 11'i ise şu isimlerden oluştu:
De Gea - Dani Alves
, Sergio Ramos, Varane, Marcelo - Eden Hazard, Luka Modric, N'Golo Kante - Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe. Yılın Fair-Play hareketi Thy'dan
ERZURUMSPOR forması giyen Lennart Thy, FIFA Yılın Fair-Play Ödülü'ne layık görüldü. Alman forvet, VVVVenlo'da oynadığı dönemde lösemi hastası bir çocuğa kan vermek için bir dönem idmanlara çıkmamış ve bir müsabakayı kaçırmıştı.