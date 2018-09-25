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’de özlenen tablo

Başkanı ile Başkanı , tansiyonu yüksek derbiyi yan yana oturarak izledi

Giriş Tarihi: 25.9.2018
Kadıköy’de özlenen tablo
Kulübü Başkanı , uzun bir aradan sonra ile deplasmanda oynanan bir derbi maçta tribünde yerini aldı. Orman, maçı Fenerbahçe Başkanı 'la beraber izledi. Orman'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Metin Albayrak, Umut Güner ve Hakan Özköse de karşılaşmayı takip etti.
Fikret Orman ve beraberindeki isimleri, Fenerbahçeli yöneticiler karşıladı. Karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da takip ederken, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da protokol tribününde yer aldı.
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Kadıköy’de özlenen tablo
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