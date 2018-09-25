Kadıköy’de özlenen tablo

Beşiktaş
Kulübü Başkanı Fikret Orman
, uzun bir aradan sonra Fenerbahçe
ile deplasmanda oynanan bir derbi maçta tribünde yerini aldı. Orman, maçı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç
'la beraber izledi. Orman'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Metin Albayrak, Umut Güner ve Hakan Özköse de karşılaşmayı takip etti. Fikret Orman ve beraberindeki isimleri, Fenerbahçeli yöneticiler karşıladı.
Karşılaşmayı A Milli Takım
Teknik Direktörü Mircea Lucescu da
takip ederken, Gençlik ve Spor Bakan
Yardımcısı Hamza Yerlikaya da
protokol tribününde yer aldı.